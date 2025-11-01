Darius Olaru, după Universitatea Cluj - FCSB 0-2: "Nu mai sunt meciuri uşoare" - Antena Sport

Darius Olaru a fost omul meciului. El a marcat de două ori, iar forma lui bună şi golurile au dus la o victorie categorică a FCSB cu Universitatea Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a legat acum trei victorii consecutive, în capionat şi Cupă, iar Olaru speră ca echipa să reintre în lupta pentru titlu. “Un meci dificil ca oricare altul, nu mai sunt meciuri uşoare. Ne bucurăm că în final am luat cele trei puncte. Am reuşit un meci bun. Ne gândim să legăm cât mai multe rezultate pozitive, crede că avem capacitatea de a o face. Să dăm totul la ora meciului, să obţiem victorii. E important pentru toată echipa, sperăm să continuăm la fel. Toată echipa a avut o prestaţie solidă”, a declarat Olaru.

Pentru FCSB urmează un meci important, în Europa, cu FC Basel, în deplasare. “Mergem acolo să ne jucăm şansa, e un meci de Europa, să ne ridicăm nivelul. Să profităm de ocazii şi să luam trei puncte”, a declarat Olaru.