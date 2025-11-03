Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic. Ce se va întâmpla cu jucătorul la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali și-a anunțat decizia finală în privința lui Dennis Politic. Patronul campioanei s-a hotărât să-i ofere mai multe minute mijlocașului transferat de la Dinamo, însă în meciuri cu adversare mai modeste.
Gigi Becali a declarat că nu și-a pierdut încrederea în Dennis Politic. Mijlocașul de 25 de ani, cotat la 1,5 milioane de euro, a fost o singură dată titular la FCSB, în ultimele zece meciuri bifate de campioană în toate competițiile.
Decizia finală luată de Gigi Becali în privința lui Dennis Politic
Gigi Becali a declarat că nu va miza pe Dennis Politic la duelul cu Basel, de joi, din etapa a patra a grupei de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că va trimite în teren cel mai bun prim 11.
„Lui Politic îi dau șanse, dar trebuie să îi dau în meciuri mai ușoare. Meciul cu Basel e meci de multe milioane. E vorba de milioane de euro și nu poți să riști.
Dacă nu mi-ar fi ajutat Dumnezeu să fiu în play-off, nu aș fi jucat cu prima echipă în meciul cu Basel, dar acum voi juca cu cea mai bună echipă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Dennis Politic a fost transferat de FCSB de la Dinamo, în vară. Gigi Becali l-a cedat pe Alexandru Musi rivalilor din Ștefan cel Mare, plătind și suma de aproape un milion de euro.
Dennis Politic a fost mai mult rezervă la FCSB, după transfer. El a bifat în total 18 meciuri, în toate competițiile, reușind să marcheze două goluri, unul în Supercupa cu CFR Cluj și unul în returul cu Drita din preliminariile Europa League.
