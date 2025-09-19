Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali - Antena Sport

Defensiva FCSB-ului a fost făcută șah mat de Botoșani. Moldovenii au întors scorul în duelul cu campioana din etapa a zecea, conducând cu 2-1.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 36, din pasa lui Mamadou Thiam, iar patru minute mai târziu, Andrei Dumiter a egalat și a stabilit scorul cu care s-a mers la vestiare.

Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani

În repriza secundă, Botoșani a reușit să preia conducerea. Sebastian Mailat a preluat la marginea terenului, a avansat cu balonul în careu și l-a depășit fără emoții pe Mihai Toma. Tânărul jucător, titularizat pe postul de fundaș dreapta la FCSB, a fost fără reacție, iar mijlocașul moldovenilor a putut astfel să paseze în fața porții.

Mykola Kovtalyuk a reușit să marcheze la doar un minut după ce a fost trimis în teren. Leo Grozavu a făcut astfel o schimbare inspirată atunci când l-a trimis în teren pe atacantul ucrainean, transferat în vară de moldoveni de la Kolos Kovalivka.

La faza golului marcat de Mykola Kovtalyuk, nici David Miculescu nu a avut nicio reacție. Jucătorul trimis în teren după pauză la FCSB a privit neputincios momentul în care Mihai Toma era depășit ușor de către Sebastian Mailat.