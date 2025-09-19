Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit" pe unul dintre preferații lui Gigi Becali

Home | Fotbal | Liga 1 | Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali

Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali

Publicat: 19 septembrie 2025, 22:16

Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali

Mihai Toma, depășit de Sebastian Mailat în Botoșani - FCSB/ Captură Digi Sport

Defensiva FCSB-ului a fost făcută șah mat de Botoșani. Moldovenii au întors scorul în duelul cu campioana din etapa a zecea, conducând cu 2-1.  

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 36, din pasa lui Mamadou Thiam, iar patru minute mai târziu, Andrei Dumiter a egalat și a stabilit scorul cu care s-a mers la vestiare. 

Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani 

În repriza secundă, Botoșani a reușit să preia conducerea. Sebastian Mailat a preluat la marginea terenului, a avansat cu balonul în careu și l-a depășit fără emoții pe Mihai Toma. Tânărul jucător, titularizat pe postul de fundaș dreapta la FCSB, a fost fără reacție, iar mijlocașul moldovenilor a putut astfel să paseze în fața porții.  

Mykola Kovtalyuk a reușit să marcheze la doar un minut după ce a fost trimis în teren. Leo Grozavu a făcut astfel o schimbare inspirată atunci când l-a trimis în teren pe atacantul ucrainean, transferat în vară de moldoveni de la Kolos Kovalivka. 

La faza golului marcat de Mykola Kovtalyuk, nici David Miculescu nu a avut nicio reacție. Jucătorul trimis în teren după pauză la FCSB a privit neputincios momentul în care Mihai Toma era depășit ușor de către Sebastian Mailat.  

„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB 

„Ordinul” dat de Gigi Becali nu a fost ascultat în duelul dintre Botoșani și FCSB, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a cerut ca Daniel Bîrligea să fie titularizat în banda dreaptă a atacului.  

Așa s-a și întâmplat la duelul cu moldovenii, titular pe postul de vârf împins fiind Mamadou Thiam. În flancul stâng al atacului a fost titularizat, după o pauză de o lună, Dennis Politic.  

Totuși, pe parcursul meciului de la Botoșani, Daniel Bîrligea a revenit pe postul său obișnuit, iar Mamadou Thiam a fost trecut în banda dreaptă a atacului. Atacantul român a reușit să deschidă scorul în minutul 36, cu o lovitură de cap imparabilă. Thiam a centrat excelent din banda dreaptă. 

