Denis Alibec revine la FCSB în meciul cu FC Argeş - Antena Sport

Denis Alibec revine în lotul FCSB-ului în meciul pe care campioana României îl va disputa împotriva lui FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – FC Argeş se dispută în această seară, de la ora 21:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Denis Alibec va fi în lotul FCSB-ului la partida cu FC Argeş

Cel mai probabil, Denis Alibec va fi rezerva lui Mamadou Thiam la partida cu piteştenii.

Alibec ar putea prinde minute în repriza a doua. El a evoluat, recent, într-un amical al echipei a doua a FCSB-ului, pentru a avea minute în picioare.

Iată cum ar arăta primul 11 al celor de la FCSB în partida cu FC Argeş, potrivit fanatik.ro: