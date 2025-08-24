Denis Alibec revine la FCSB în meciul cu FC Argeş - Antena Sport

Denis Alibec revine în lotul FCSB-ului în meciul pe care campioana României îl va disputa împotriva lui FC Argeş.
FCSB – FC Argeş se dispută în această seară, de la ora 21:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Denis Alibec va fi în lotul FCSB-ului la partida cu FC Argeş
Cel mai probabil, Denis Alibec va fi rezerva lui Mamadou Thiam la partida cu piteştenii.
Alibec ar putea prinde minute în repriza a doua. El a evoluat, recent, într-un amical al echipei a doua a FCSB-ului, pentru a avea minute în picioare.
Iată cum ar arăta primul 11 al celor de la FCSB în partida cu FC Argeş, potrivit fanatik.ro:
- FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Radunovic – Olaru, Lixandru – Toma, Tănase, Octavian Popescu – Thiam
Denis Alibec nu a mai jucat un meci oficial de pe data de 2 august, atunci când era introdus pe teren în derby-ul cu Dinamo din postura de rezervă. De atunci, Alibec s-a confruntat cu probleme medicale, iar Elias Charalambous a decis să îl lase pe bară inclusiv pentru “dubla” cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.
Denis Alibec (34 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 600.000 de euro. El a venit la FCSB ca jucător liber de contract, în această vară. Anterior, Alibec a jucat la Farul.
Chiar dacă Gigi Becali anunţa, atunci când l-a transferat la FCSB, că a convenit cu Alibec să nu vorbească public despre el, patronul campioanei României a pus, recent, presiune pe vârful de atac.