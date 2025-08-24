Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec revine la FCSB în meciul cu FC Argeş - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec revine la FCSB în meciul cu FC Argeş

Denis Alibec revine la FCSB în meciul cu FC Argeş

Publicat: 24 august 2025, 15:39

Comentarii
Denis Alibec revine la FCSB în meciul cu FC Argeş

Denis Alibec / Sport Pictures

Denis Alibec revine în lotul FCSB-ului în meciul pe care campioana României îl va disputa împotriva lui FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – FC Argeş se dispută în această seară, de la ora 21:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Denis Alibec va fi în lotul FCSB-ului la partida cu FC Argeş

Cel mai probabil, Denis Alibec va fi rezerva lui Mamadou Thiam la partida cu piteştenii.

Alibec ar putea prinde minute în repriza a doua. El a evoluat, recent, într-un amical al echipei a doua a FCSB-ului, pentru a avea minute în picioare.

Iată cum ar arăta primul 11 al celor de la FCSB în partida cu FC Argeş, potrivit fanatik.ro:

Reclamă
Reclamă
  • FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Radunovic – Olaru, Lixandru – Toma, Tănase, Octavian Popescu – Thiam

Denis Alibec nu a mai jucat un meci oficial de pe data de 2 august, atunci când era introdus pe teren în derby-ul cu Dinamo din postura de rezervă. De atunci, Alibec s-a confruntat cu probleme medicale, iar Elias Charalambous a decis să îl lase pe bară inclusiv pentru “dubla” cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Denis Alibec (34 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 600.000 de euro. El a venit la FCSB ca jucător liber de contract, în această vară. Anterior, Alibec a jucat la Farul.

Chiar dacă Gigi Becali anunţa, atunci când l-a transferat la FCSB, că a convenit cu Alibec să nu vorbească public despre el, patronul campioanei României a pus, recent, presiune pe vârful de atac.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Reclamă

Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

Alibec va avea concurenţă mare pentru postul de vârf de atac la FCSB. Daniel Bîrligea pare titularul postului, Gigi Becali afirmând după partida tur cu Aberdeen că e cel mai bun din echipă. Becali l-a transferat şi pe Thiam de la U Cluj.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Observator
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
Fanatik.ro
Actrița celebră care a ajuns să fie exorcizată. Agentul său a închis-o într-o cameră cu un șaman, iar rezultatul a fost unul șocant
15:21
Oţelul – CFR Cluj, 16:15, LIVE SCORE. Primul meci al ardelenilor după plecarea lui Dan Petrescu
15:06
VIDEOThomas Muller şi Son, la primul lor gol în MLS! Reuşita sud-coreeanului a fost superbă
14:52
EXCLUSIVReacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: “Sunt bucuros”
14:03
Robert Badea, calificat într-o nouă finală la CM de juniori, cu ştafeta de 4×100 m mixt
13:31
Andrea Mandorlini, numit oficial în funcţia de antrenor al lui CFR Cluj! Anunţul echipei din Gruia
13:14
Daria Asaftei s-a calificat în finală la 200 metri bras, la CM de juniori de la Otopeni
Vezi toate știrile
1 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 2 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 3 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 4 Italienii au dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu după Genoa – Lecce 0-0. Nota primită 5 Victor Pițurcă s-a convins și a dat verdictul în lupta la titlu: „Doar ele concurează” 6 Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”
Citește și
Cele mai citite
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat