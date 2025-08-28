Dinamo s-a înţeles cu Brighton! Suma plătită de "câini" pentru transferul lui Adrian Mazilu - Antena Sport

Dinamo a rezolvat transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton. Tânărul de 19 ani revine în fotbalul românesc, după ce în 2023 a fost transferat de către formaţia din Premier League. La vremea respectivă, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Farul Constanţa.

Un împrumut în Olanda şi mai multe accidentări au făcut ca această experienţă să nu fie tocmai plăcută. Acum, Mazilu va reveni în fotbalul românesc, la Dinamo.

Adrian Mazilu, la Dinamo! “Câinii” s-au înţeles cu Brighton

După ce s-a înţeles în primă fază cu jucătorul, aşa cum anunţase Andrei Nicolescu, se pare că echipa din Ştefan cel Mare a ajuns la o înţelegere şi cu Brighton, potrivit digisport.ro.

Sursa mai sus menţionată susţine că Dinamo va plăti 450.000 de euro, dar numai pentru 40% din drepturile federative ale internaţionalului român de tineret. Mai mult, Brighton va primi un procent de 30% dintr-un eventual transfer al lui Mazilu, iar în cazul unei răscumpărări, echipa din Premier League trebuie să scoată din buzunar suma de un milion de euro.

În vara anului 2023, Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru transferul lui Adrian Mazilu de la Farul Constanţa. El a rămas la Farul până în ianuarie 2024, sub formă de împrumut, după care a fost împrumutat în Olanda.