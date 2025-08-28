Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo s-a înţeles cu Brighton! Suma plătită de "câini" pentru transferul lui Adrian Mazilu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo s-a înţeles cu Brighton! Suma plătită de “câini” pentru transferul lui Adrian Mazilu

Dinamo s-a înţeles cu Brighton! Suma plătită de “câini” pentru transferul lui Adrian Mazilu

Publicat: 28 august 2025, 12:04

Comentarii
Dinamo s-a înţeles cu Brighton! Suma plătită de câini pentru transferul lui Adrian Mazilu

Adrian Mazilu, în timpul unui meci al României / Profimedia

Dinamo a rezolvat transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton. Tânărul de 19 ani revine în fotbalul românesc, după ce în 2023 a fost transferat de către formaţia din Premier League. La vremea respectivă, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Farul Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un împrumut în Olanda şi mai multe accidentări au făcut ca această experienţă să nu fie tocmai plăcută. Acum, Mazilu va reveni în fotbalul românesc, la Dinamo.

Adrian Mazilu, la Dinamo! “Câinii” s-au înţeles cu Brighton

După ce s-a înţeles în primă fază cu jucătorul, aşa cum anunţase Andrei Nicolescu, se pare că echipa din Ştefan cel Mare a ajuns la o înţelegere şi cu Brighton, potrivit digisport.ro.

Sursa mai sus menţionată susţine că Dinamo va plăti 450.000 de euro, dar numai pentru 40% din drepturile federative ale internaţionalului român de tineret. Mai mult, Brighton va primi un procent de 30% dintr-un eventual transfer al lui Mazilu, iar în cazul unei răscumpărări, echipa din Premier League trebuie să scoată din buzunar suma de un milion de euro.

În vara anului 2023, Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru transferul lui Adrian Mazilu de la Farul Constanţa. El a rămas la Farul până în ianuarie 2024, sub formă de împrumut, după care a fost împrumutat în Olanda.

Reclamă
Reclamă

Cotat la un milion de euro pe transfermarkt.com, Adrian Mazilu a evoluat în 46 de meciuri pentru Farul Constanţa, în toate competiţiile. El a marcat 9 goluri şi a oferit 4 pase de gol.

Cristi Borcea a venit cu un verdict dur pentru Dinamo

Cristi Borcea a vorbit despre situația lui Dinamo, după primele etape ale noului sezon. Fostul patron al „câinilor” a venit cu un verdict dur pentru echipa lui Zeljko Kopic.

După 7 meciuri disputate în noua stagiune de Liga 1, „câinii” au adunat 12 puncte. Până în momentul de față, Dinamo a înregistrat 3 victorii, 3 rezultate de egalitate și o înfrângere.

Vlog cu final tragic: tânăr influencer, căutat după ce a fost luat de apeVlog cu final tragic: tânăr influencer, căutat după ce a fost luat de ape
Reclamă

“Pe Dinamo, acum când vorbim noi, o văd între locul 5 și locul 7, nu cred că prind cupele europene. Și ei sunt conștienți. Depinde de politică. Au pe cei de le Renovatio în spate care sunt foarte serioși și foarte potenți. Depinde de politica lor, ce au vorbit.

Au luat numai tineri și au pierdut patru fotbaliști cu experiență mare… nu poți să progresezi. Cei tineri nu pot să crească decât dacă au jucători cu experiență în jurul lor. Asta spun, trebuie un mijlocaș și un vârf de atac, să poată să crească și ceilalți”, a spus Cristi Borcea, la prosport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Observator
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
11:38
Daniil Medvedev a primit nota de plată după circul făcut la US Open! Cât trebuie să plătească rusul
11:12
Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris
10:50
Alexander Isak nu joacă la Newcastle, dar a fost convocat la naţionala Suediei: “Este un mare jucător”
10:42
Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri
10:19
Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: “Am văzut puncte slabe”
9:46
Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”