"E gol clar" Marius Măldărăşanu a răbufnit: "Dacă jucam cu altă echipă, decizia era corectă" - Antena Sport

“E gol clar” Marius Măldărăşanu a răbufnit: “Dacă jucam cu altă echipă, decizia era corectă”

Publicat: 10 august 2025, 21:15

Marius Măldărăşanu / captura digisport.ro

Antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a susţinut că a fost gol clar în minutul 90+2, atunci când Chiţu a trimis un balon pe spaţiul porţii, iar Silviu Lung jr l-a respins. Părerile au fost împărţite, dacă mingea a trecut cu toată circumferinţa linia porţii sau nu. Dacă Silviu Lung jr a susţinut că nu a fost gol, Aurelian Chiţu şi Măldărăşanu sunt de părere că reuşita trebuia validată.

Marius Măldărăşanu a subliniat că, în general, nu comentează arbitrajul. El a susţinut că anumite echipe, printre care şi Universitatea Craiova, beneficiază de un tratament preferenţial din partea arbitrilor.

Măldărăşanu a indicat şi alte faze în care oltenii ar fi fost avantajaţi, din punctul lui de vedere.

Pe mine m-a încântat (n.r: jocul echipei sale). Îi felicit (n.r: pe jucătorii săi) pentru tot jocul. E adevărat, au fost momente în care ne-am retras. Dar am stat bine defensiv, puţine situaţii de a marca pe calităţile pe care le au. Nu vreau să vorbesc strict de echipa lor, dar ştim ce echipă am avut în faţă. Meritam mai mult, ca rezultat.

(n.r: despre golul anulat al lui Chiţu) Noi de pe bancă, din unghiul ăla, era clar că nu putem decât să îl credem pe cuvântu pe Chiţu. Şi pe toţi jucătorii şi preparatorul, care erau la încălzire şi au văzut foarte bine.

Vedem nişte poze, nişte imagini, cum nu îţi explici. Aş fi înţeles dacă mingea era la semi-inălţime. Era sus. Atunci era greu de apreciat. Mai mult nu am ce să spun. Asta e decizia lor. Nu poţi să nu vezi, pe stop-cadru, pe dinamică. Probabil, dacă era invers, era gol.

“Trebuie să ţină cont de toată lumea. Nu ai cum să nu fii supărat”

Acum vreo doi ani am avut o fază asemănătoare la Dinamo, dar mingea era la semi-înălţime şi intră. Când e la nivelul solului, se vede clar. Asta este viaţa, să le dea Dumnezeu sănătate. Şi nouă, antrenorilor, ne cade părul, barba.

Muncim, trebuie să ţină cont de toată lumea, nu că e Craiova sau cutare. Muncim. Insolvenţă-neinsolvenţă, am arătat, şi în sezonul trecut, în toate sezoanele. Dacă jucam prost şi aveam situaţia aia, puteam să înghit, chiar dacă, vorba lui Stoican, e outul meu, dă-mi-l. Când o dai şi să ţi-o scoată, nu ai cum să nu fii supărat. Asta e, mergem înainte.

Unii zbiară mai mult la televizor. Bani mai mulţi, ca bugete, dar nu contează asta. Trebuie să fii corect. Ai şi VAR, ai atâtea unghiuri.

Încerc să mă calmez. M-aţi văzut să acuz arbitrajul? Nu. Am vorbit acum vreo 2 ani de arbitraj când s-au strâns 5 situaţii clare în defavoarea noastră şi am pierdut puncte. În rest nu vorbesc. Ştiu că sunt situaţii grele, dar ai VAR-ul, care te poate ajuta. Bun, e o doamnă la VAR. Nu ştiu ce personalitate are, poate îi era greu să ia o decizie. Dacă jucam cu altă echipă, probabil decizia era una corectă, dar am jucat cu Craiova. Sunt anumite echipe care au 0.1%, nu zic mai mult.

(n.r: În afară de acea decizie aţi simţit mai mult?) Nu vreau să vorbesc mai mult. O ţinere mică, fault. La Chiţu. Sunt nişte faulturi pe care nu ni le dai, dar nu vreau să mă leg de astea, mă leg de ultima fază, pentru că este gol clar. Restul, ca manieră, asta este, ce să facem…

(n.r: Vă mai lipseşte ceva?) Şansa. La FCSB aveam să facem 2-0, nu facem 2-0, primim gol în minutul 94. Cu U Cluj avem 0-0 ocazii, nu dăm gol. La 2-1 avem să facem 3-1, nu facem 3-1. Ne trebuie un pic de şansă în momentul ăsta”, a declarat Marius Măldărăşanu, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0. Fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2

Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1.

Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Balaure, scos incredibil de Lung, în minutul 22, pentru ca fundaşul Romanchuk să deschidă scorul pentru gazde, în minutul 31, cu un şut extraordinar de la 25 de metri. Craiova a continuat să pună presiune pe poarta sibienilor şi Căbuz a scos şutul expediat de Nsimba, în minutul 49. Elevii lui Măldărăşanu au ripostat şi Balaure a lovit bara transversală două minute mai târziu.

Anzor a şters transversala cu un şut din afara careului, în minutul 68, apoi oaspeţii au trecut pe lângă gol prin Chiţu, în minutul 74, iar în al doilea minut de prelungire a avut loc cea mai controversată fază a meciului: Kevin Ciubotaru a centrat pentru Chiţu şi acesta a trimis pe poartă. Lung a scos mingea, dar VAR-ul a intervenit şi a verificat dacă mingea a depăşit linia porţii. După două minute, decizia a fost că mingea nu a depăşit linia porţii, deci nu s-a acordat gol, iar Universitatea Craiova – FC Hermannstadt s-a terminat cu victoria la limită a gazdelor, scor 1-0.

Cu acest succes echipa lui Rădoi este lider, având 13 puncte. Hermannstadt bifează al cincilea meci stagional fără victorie şi ocupă poziţia a 14-a în Liga 1, cu doar trei puncte.

