"E gol clar" Marius Măldărăşanu a răbufnit: "Dacă jucam cu altă echipă, decizia era corectă" - Antena Sport

Antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a susţinut că a fost gol clar în minutul 90+2, atunci când Chiţu a trimis un balon pe spaţiul porţii, iar Silviu Lung jr l-a respins. Părerile au fost împărţite, dacă mingea a trecut cu toată circumferinţa linia porţii sau nu. Dacă Silviu Lung jr a susţinut că nu a fost gol, Aurelian Chiţu şi Măldărăşanu sunt de părere că reuşita trebuia validată.
Marius Măldărăşanu a subliniat că, în general, nu comentează arbitrajul. El a susţinut că anumite echipe, printre care şi Universitatea Craiova, beneficiază de un tratament preferenţial din partea arbitrilor.
Marius Măldărăşanu, după faza controversată din prelungirile meciului cu Universitatea Craiova: “Nu poţi să nu vezi. Dacă era invers, era gol”
Măldărăşanu a indicat şi alte faze în care oltenii ar fi fost avantajaţi, din punctul lui de vedere.
“Pe mine m-a încântat (n.r: jocul echipei sale). Îi felicit (n.r: pe jucătorii săi) pentru tot jocul. E adevărat, au fost momente în care ne-am retras. Dar am stat bine defensiv, puţine situaţii de a marca pe calităţile pe care le au. Nu vreau să vorbesc strict de echipa lor, dar ştim ce echipă am avut în faţă. Meritam mai mult, ca rezultat.
(n.r: despre golul anulat al lui Chiţu) Noi de pe bancă, din unghiul ăla, era clar că nu putem decât să îl credem pe cuvântu pe Chiţu. Şi pe toţi jucătorii şi preparatorul, care erau la încălzire şi au văzut foarte bine.
Vedem nişte poze, nişte imagini, cum nu îţi explici. Aş fi înţeles dacă mingea era la semi-inălţime. Era sus. Atunci era greu de apreciat. Mai mult nu am ce să spun. Asta e decizia lor. Nu poţi să nu vezi, pe stop-cadru, pe dinamică. Probabil, dacă era invers, era gol.
“Trebuie să ţină cont de toată lumea. Nu ai cum să nu fii supărat”
Acum vreo doi ani am avut o fază asemănătoare la Dinamo, dar mingea era la semi-înălţime şi intră. Când e la nivelul solului, se vede clar. Asta este viaţa, să le dea Dumnezeu sănătate. Şi nouă, antrenorilor, ne cade părul, barba.
Muncim, trebuie să ţină cont de toată lumea, nu că e Craiova sau cutare. Muncim. Insolvenţă-neinsolvenţă, am arătat, şi în sezonul trecut, în toate sezoanele. Dacă jucam prost şi aveam situaţia aia, puteam să înghit, chiar dacă, vorba lui Stoican, e outul meu, dă-mi-l. Când o dai şi să ţi-o scoată, nu ai cum să nu fii supărat. Asta e, mergem înainte.