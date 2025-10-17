Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu: "Am vreo dovadă?" - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu: “Am vreo dovadă?”

Publicat: 17 octombrie 2025, 13:57

Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu: Am vreo dovadă?

Elias Charalambous, la conferinţa de presă/ AntenaSport

Elias Charalambous a oferit o reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul cipriot al campioanei nu a vrut să comenteze prea mult cele spuse de rivalul de pe banca Universităţii Craiova, rezumându-se a spus doar faptul că fiecare tehnician are stilul său de a lucra.

Întregul scandal a pornit după ce Gigi Becali a dezvăluit că a Mircea Lucescu l-a sunat înaintea meciului cu Universitatea Craiova, pentru a-i ura succes. Mirel Rădoi s-a enervat şi a venit cu declaraţia scoasă pe o foaie, pe care a arătat-o la conferinţa de presă.

Elias Charalambous, reacţie fermă despre atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu

Elias Charalambous a fost întrebat despre răbufnirea lui Mirel Rădoi şi a declarat că la finalul zilei, toate acestea vor fi doar “zvonuri”. De asemenea, el a subliniat că îl respectă enorm pe antrenorul Universităţii Craiova.

“(Mirel Rădoi a adus declaraţiile la conferinţă, a spus că nu e normal că domnul Becali să fie sunat de domnul Lucescu) Nu am informaţii, nu ştiu, dacă stau aici şi-mi spuneţi că băiatul acela a vorbit cu celălalt, aveţi dovezi? Ştiţi ce se întâmplă? Fiecare antrenor are stilul lui, pe teren şi în afara lui, îi respect, eu am stilul meu, nu vin aici să vorbesc despre alţii sau despre lucruri pe care nu le ştiu, zvonuri.

Vin aici să vă răspund la întrebări despre fotbal, dar despre cancan-uri nu pot să vorbesc. L-am cunoscut pe Rădoi, e un antrenor foarte bine, dar fiecare spune ce crede, îi respect, eu vin aici să vorbesc despre fotbal“, a declarat Elias Charalambous.

