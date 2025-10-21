Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA - Antena Sport

Jucătorii celor de la Atletico Madrid, la antrenamentul pe Emirates / X @atleticomadrid

Arsenal – Atletico Madrid este capul de afiș al zilei de marți din UEFA Champions League, partida urmând a se disputa pe ”Emirates Stadium”, arena unde își dispută „tunarii” jocurile de pe teren propriu.

Gruparea din La Liga a efectuat luni antrenamentul oficial dinaintea confruntării, iar imediat după, clubul a înaintat o plângere către cei de la UEFA, motivul fiind unul mai puțin întâlnit la un asemenea nivel.

Jucătorii lui Atletico Madrid, fără apă caldă pe Emirates!

Atletico Madrid „vânează” al doilea succes din actuala ediție de UEFA Champions League, dar formația antrenată de Diego Simeone nu va avea o misiune deloc ușoară, asta pentru că vor juca pe terenul lui Arsenal.

Gruparea din La Liga a călătorit luni la Londra, iar seara a efectuat și antrenamentul oficial dinaintea partidei de marți. Imediat după, jucătorii lui Atletico au întâmpinat mici probleme, care au fost sesizate mai departe la forul continental.

Potrivit presei din Spania, stadionul Emirates nu a avut apă caldă în seara zilei de luni, iar acest lucru i-a nemulțumit pe cei din staff-ul lui Atletico, care au raportat imediat incidentul.