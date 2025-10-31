Emerllahu a înscris unul dintre cele mai comice goluri ale campionatului, din pasa lui Louis Munteanu - Antena Sport

Lindon Emerllahu (22 de ani) a deschis scorul în minutul 69 al meciului Dinamo – CFR Cluj. Louis Munteanu, intrat pe teren în a doua repriză a meciului, i-a pasat excelent mijlocaşului kosovar.
Acesta a ratat complet execuţia, şi-a dat cu dreptul în stângul, dar mingea a intrat în poartă.
Emerllahu şi-a dat cu dreptul în stângul, dar mingea a intrat în poartă
Golul lui CFR Cluj a venit după numeroase ocazii, de ambele părţi. În startul reprizei secunde Dinamo a avut un gol anulat, al lui Alex Musi. Reuşita extremei “câinilor”, care a venit de la rivala FCSB, a fost anulată pentru o poziţie de offside.
La câteva minute după golul comic al lui Emerllahu CFR Cluj putea să îşi majoreze avantajul. Roşca a gafat, ieşind hazardat şi greşind respingerea, dar Păun nu a putut înscrie cu poarta goală.
În campionat, Dinamo vine după o înfrângere în derby-ul cu Rapid, 0-2 şi după un rezultat de egalitate cu FC Argeş, 1-1, în deplasare. “Câinii” au învins-o cu 3-1 pe CS Dinamo în Cupa României.
