FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, însă Bogdan Andone a transmis un mesaj categoric: "Nu mă interesează!" - Antena Sport

FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, însă Bogdan Andone a transmis un mesaj categoric: "Nu mă interesează!"

Liga 1

FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, însă Bogdan Andone a transmis un mesaj categoric: “Nu mă interesează!”

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 19:42

FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, însă Bogdan Andone a transmis un mesaj categoric: Nu mă interesează!

Sport Pictures

Bogdan Andone a oferit prima reacție după FC Argeș – Metaloglobus 2-1. Antrenorul piteștenilor a transmis un mesaj categoric, la interviul de la finalul partidei.

FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, după victoria din etapa a 8-a. 15 puncte a adunat echipa lui Bogdan Andone, de la startul noului sezon.

Ce a spus Bogdan Andone după ce FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1

Bogdan Andone a făcut însă apel la calm. Acesta a transmis că nu este interesat de poziția din clasament, chiar dacă, în momentul de față, echipa sa se află pe un loc care asigură calificarea în play-off-ul primului eșalon.

„Bineînțeles că sunt mulțumit de rezultat și fericit, dar… Cum ne și așteptam, a fost un meci extrem de dificil, probabil cel cu cea mai mare încărcătură mentală și emoțională, venind după trei victorii consecutive. Nu e simplu să te reîncarci, vine și această pauză, băieții o să aibă niște zile libere.

Am marcat repede cele două goluri, probabil a fost un declic mental, dar golul primit ne-a trezit la realitate. Am gestionat bine jocul, dar am ratat mult. Dacă făceam 3-1, era mult mai simplu. Sunt multe lucruri de făcut, dar cel mai important era să câștigăm și să gestionăm bine partida. Singurul minus e legat de ratări. Puteam să nu trăim până la final cu teama că vom fi egalați.

Noi avem 25 de jucători, fiecare are rolul său în echipă. I-am zis lui Caio că am încredere în el, chiar dacă avea șapte meciuri fără gol. I-am spus să fie liniștit, pentru că va marca. Mă bucur că a făcut-o. Înlocuitorul său, Ianis Pîrvu, a făcut un meci bun.

Sincer, nu mă interesează poziția din clasament, că e 4, 7 sau 9. Eu vreau să adunăm puncte. La fel a fost și în liga a doua, nu am avut obiectiv locul 1, 2 sau 3. Ne-am propus să intrăm în play-off, iar apoi promovarea.

Nu am făcut niște investiții să avem salarii mari, ci doar am adus jucători liberi. Încercăm să facem o echipă puternică, competitivă, să marcăm goluri, să jucăm plăcut, iar suporterii să fie mulțumiți!”, a spus Bogdan Andone, citat de digisport.ro.

FC Argeş – Metaloglobus 2-1

Echipa FC Argeş a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a opta din Liga 1.

Meciul de la Mioveni a început extraordinar pentru FC Argeş, elevii lui Bogdan Andone având 2-0 după numai 9 minute.

Ricardo Matos a deschis scorul în minutul 3, iar după numai patru minute acelaşi jucător a obţinut un penalti, transformat de Caio Martins, în minutul 9. Bucureştenii au redus diferenţa de pe tabelă prin David Irimia, în minutul 14, notează news.ro.

Partida s-a încheiat 2-1 şi, cu a cincea victorie stagională, FC Argeş a ajuns pe locul 4, cu 15 puncte, în vreme ce Metaloglobus e penultima, cu un punct, şi, în continuare, caută prima victorie în Liga 1.

Cum au arătat echipele de start:

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu (Seto 85), Sierra, Raţă (Orozco 69) – Caio Martins (Y. Pîrvu 59), Ricardo Matos (Nacho Heras 86), Bettaieb. ANTRENOR: Bogdan Andone

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio (AL. Irimia 69), Caramalău (A. Camara 46), Pasagic, A. Sava – D. Irimia, Sabater, Al. Gheorghe (R. Milea 40), Ely Fernandes (Sîrbu 69) – Ubbink (Abbey 76), Huiban. ANTRENOR: Mihai Teja

