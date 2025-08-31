FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, însă Bogdan Andone a transmis un mesaj categoric: "Nu mă interesează!" - Antena Sport

Bogdan Andone a oferit prima reacție după FC Argeș – Metaloglobus 2-1. Antrenorul piteștenilor a transmis un mesaj categoric, la interviul de la finalul partidei.

FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1, după victoria din etapa a 8-a. 15 puncte a adunat echipa lui Bogdan Andone, de la startul noului sezon.

Ce a spus Bogdan Andone după ce FC Argeș a urcat pe locul 4 în Liga 1

Bogdan Andone a făcut însă apel la calm. Acesta a transmis că nu este interesat de poziția din clasament, chiar dacă, în momentul de față, echipa sa se află pe un loc care asigură calificarea în play-off-ul primului eșalon.

„Bineînțeles că sunt mulțumit de rezultat și fericit, dar… Cum ne și așteptam, a fost un meci extrem de dificil, probabil cel cu cea mai mare încărcătură mentală și emoțională, venind după trei victorii consecutive. Nu e simplu să te reîncarci, vine și această pauză, băieții o să aibă niște zile libere.

Am marcat repede cele două goluri, probabil a fost un declic mental, dar golul primit ne-a trezit la realitate. Am gestionat bine jocul, dar am ratat mult. Dacă făceam 3-1, era mult mai simplu. Sunt multe lucruri de făcut, dar cel mai important era să câștigăm și să gestionăm bine partida. Singurul minus e legat de ratări. Puteam să nu trăim până la final cu teama că vom fi egalați.