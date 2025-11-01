Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul! - Antena Sport

Închide meniul
Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul!

Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul!

Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul!

Publicat: 1 noiembrie 2025, 8:53

Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul!

Zeljko Kopic la meciul cu CFR Cluj / Sport Pictures

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a avut o “explozie” de bucurie după ce Alberto Soro a marcat golul victoriei “câinilor” cu CFR Cluj.

Dinamo a întors fabulos partida, cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. Karamoko a egalat, pentru ca Alberto Soro să le aducă victoria dinamoviştilor, după ce a finalizat perfect, plasat, o acţiune individuală foarte bună.

Zeljko Kopic, în culmea fericirii! Antrenorul croat nu a mai fost văzut aşa de când e la Dinamo

Kopic a celebrat exuberant golul victoriei “câinilor”. După ce şi-a felicitat fotbaliştii, Kopic a avut câteva zeci de secunde în care s-a aşezat, epuizat, pe bancă.

Dinamo a obţinut o victorie foarte importantă în încercarea ei de a se califica în play-off. “Câinii” veneau în campionat după o înfrângere cu Rapid, 0-2 şi un egal cu FC Argeş, în deplasare, 1-1.

Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.

Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vâlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.

În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.

