Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul! - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a avut o “explozie” de bucurie după ce Alberto Soro a marcat golul victoriei “câinilor” cu CFR Cluj.

Dinamo a întors fabulos partida, cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. Karamoko a egalat, pentru ca Alberto Soro să le aducă victoria dinamoviştilor, după ce a finalizat perfect, plasat, o acţiune individuală foarte bună.

Zeljko Kopic, în culmea fericirii! Antrenorul croat nu a mai fost văzut aşa de când e la Dinamo

Kopic a celebrat exuberant golul victoriei “câinilor”. După ce şi-a felicitat fotbaliştii, Kopic a avut câteva zeci de secunde în care s-a aşezat, epuizat, pe bancă.

Dinamo a obţinut o victorie foarte importantă în încercarea ei de a se califica în play-off. “Câinii” veneau în campionat după o înfrângere cu Rapid, 0-2 şi un egal cu FC Argeş, în deplasare, 1-1.

