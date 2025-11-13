Mesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea "dublei" decisive cu Bosnia şi San Marino! - Antena Sport

Dan Alexa şi Gabi Tamaş, câştigătorii Asia Express 2025, au avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce se pregătesc de “dubla” decisivă cu Bosnia şi San Marino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va întâlni pe Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. Marţi, 18 noiembrie, tricolorii vor disputa ultimul meci din grupă, cu San Marino, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. România – San Marino se dispută la Ploieşti.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş le ţin pumnii tricolorilor înaintea “dublei” cu Bosnia şi San Marino: “O ţară întreagă e alături de ei”

“Le dorim mult succes, o ţară întreagă e alături de ei. Să ne facă fericiţi, pentru că un Mondial este competiţia supremă. N-am mai fost de foarte mult timp (n.r: la un Mondial)“, a declarat Dan Alexa, în exclusivitate pentru AntenaSport.

“(n.r: Sărbătorim şi cu Bosnia?) Este foarte greu să ne gândim la Mondial, dar de ce nu? Să sărbătorim victoria României? O ţară întreagă aşteaptă asta, o calificare la Mondial. Şi eu când eram înca în activitate speram la o calificare la Mondial. Să sperăm mai mult şi să fim alături de ei. Doar aşa putem să ajungem împreună la Mondial”, a spus Gabi Tamaş pentru AntenaSport.

Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internațional au obținut marele trofeu al competiției care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.