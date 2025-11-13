Mesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea "dublei" decisive cu Bosnia şi San Marino! - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea "dublei" decisive cu Bosnia şi San Marino!
Mesajul lui Dan Alexa şi Gabi Tamaş pentru tricolori înaintea “dublei” decisive cu Bosnia şi San Marino!

Publicat: 13 noiembrie 2025, 19:01

Dan Alexa şi Gabi Tamaş într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Dan Alexa şi Gabi Tamaş, câştigătorii Asia Express 2025, au avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce se pregătesc de “dubla” decisivă cu Bosnia şi San Marino.

România o va întâlni pe Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. Marţi, 18 noiembrie, tricolorii vor disputa ultimul meci din grupă, cu San Marino, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. România – San Marino se dispută la Ploieşti.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş le ţin pumnii tricolorilor înaintea “dublei” cu Bosnia şi San Marino: “O ţară întreagă e alături de ei”

“Le dorim mult succes, o ţară întreagă e alături de ei. Să ne facă fericiţi, pentru că un Mondial este competiţia supremă. N-am mai fost de foarte mult timp (n.r: la un Mondial), a declarat Dan Alexa, în exclusivitate pentru AntenaSport.

(n.r: Sărbătorim şi cu Bosnia?) Este foarte greu să ne gândim la Mondial, dar de ce nu? Să sărbătorim victoria României? O ţară întreagă aşteaptă asta, o calificare la Mondial. Şi eu când eram înca în activitate speram la o calificare la Mondial. Să sperăm mai mult şi să fim alături de ei. Doar aşa putem să ajungem împreună la Mondial”, a spus Gabi Tamaş pentru AntenaSport.

Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internațional au obținut marele trofeu al competiției care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

A doua zi după finala de la Antena 1, FRF a reacționat și i-a felicitat pe cei doi foști internaționali români, subliniind faptul că ei au purtat tricoul naționalei României în marea finală. 

Foștii internaționali români, Gabi Tamaș și Dan Alexa, au câștigat Asia Express! Cei doi au îmbrăcat tricoul echipei naționale în finală. Felicitări, băieți”, a transmis Echipa Națională de fotbal a României, pe paginile oficiale de socializare.  

Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au emoționat extrem de mult în timpul finalei atunci când le-au fost difuzate imagini din carierele lor de jucători, inclusiv imagini din timpul partidelor de la echipa națională.

Gabi Tamaș, ajuns la 42 de ani, a fost unul dintre cei mai importanți fundași din istoria naționalei României, îmbrăcând tricoul „tricolorilor” în 67 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri. El a evoluat cu România la EURO 2008, fiind titular în toate cele trei meciuri din grupă, cu Franța, Italia și Olanda. 

Dan Alexa, de cealaltă parte, are șase meciuri jucate la echipa națională, reușind să marcheze două goluri, ambele în amicalul cu Ucraina din 2011. 

