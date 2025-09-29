Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: "Două roşii îi dădeam" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a analizat faza eliminării căpitanului Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu (33 de ani), din meciul cu Dinamo, care s-a terminat 2-2.
“Câinii” au egalat după eliminarea lui Bancu şi puteau chiar să ia toate cele 3 puncte pe stadionul Ion Oblemenco, la ocazia mare a lui Karamoko din prelungiri.
Gigi Becali i-a dat dreptate lui Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2
Mihai Rotaru a tunat imediat după meci, catalogând drept “jalnică” prestaţia brigăzii de arbitri. Centralul Adrian Cojocaru şi arbitrul Andrei Chivulete, aflat în camera VAR, au fost “ţintele” lui Mihai Rotaru.
Gigi Becali i-a dat dreptate lui Mihai Rotaru. Patronul FCSB-ului a spus că l-ar fi sancţionat fără discuţii cu cartonaş roşu pe Danny Armstrong (27 de ani), în timp ce lui Bancu i-ar fi dat numai cartonaş galben. Becali şi-a explicat poziţia prin faptul că Armstrong l-a provocat pe Bancu.
“Dacă eram eu arbitru, îi dădeam roșu prima dată lui Armstrong și la Bancu mă mai gândeam. Când îți bagă crampoanele în burtă nu știu cine ar rezista să nu riposteze. E din instinct. Două roșii îi dădeam lui Armstrong. Unul că meriți pentru ce ai făcut și unul pentru că l-ai instigat pe Bancu. Și lui Bancu îi dădeam un galben. Are dreptate Rotaru, cum să faci așa ceva?”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Becali a fost surprins că finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), nu a fost mai vocal în a critica brigada de arbitri. După meci, Rădoi a susţinut tranşant că decizia luată de Adrian Cojocaru la eliminarea lui Bancu nu a fost una corectă, dar a evitat să comenteze mai multe de teama de a nu ajunge la Comisia de Disciplină. Şi preşedintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârţu, a declarat că decizia lui Cojocaru nu a fost una justă.
După 11 etape, Universitatea Craiova e pe primul loc, cu 24 de puncte. Dinamo se află pe locul 5 în campionat, cu 20 de puncte. FCSB e abia pe locul 11 în campionat, cu 10 puncte.
