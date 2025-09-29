Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2: "Două roşii îi dădeam" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Două roşii îi dădeam”

Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Două roşii îi dădeam”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 septembrie 2025, 20:09

Comentarii
Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: Două roşii îi dădeam

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a analizat faza eliminării căpitanului Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu (33 de ani), din meciul cu Dinamo, care s-a terminat 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Câinii” au egalat după eliminarea lui Bancu şi puteau chiar să ia toate cele 3 puncte pe stadionul Ion Oblemenco, la ocazia mare a lui Karamoko din prelungiri.

Gigi Becali i-a dat dreptate lui Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Mihai Rotaru a tunat imediat după meci, catalogând drept “jalnică” prestaţia brigăzii de arbitri. Centralul Adrian Cojocaru şi arbitrul Andrei Chivulete, aflat în camera VAR, au fost “ţintele” lui Mihai Rotaru.

Gigi Becali i-a dat dreptate lui Mihai Rotaru. Patronul FCSB-ului a spus că l-ar fi sancţionat fără discuţii cu cartonaş roşu pe Danny Armstrong (27 de ani), în timp ce lui Bancu i-ar fi dat numai cartonaş galben. Becali şi-a explicat poziţia prin faptul că Armstrong l-a provocat pe Bancu.

“Dacă eram eu arbitru, îi dădeam roșu prima dată lui Armstrong și la Bancu mă mai gândeam. Când îți bagă crampoanele în burtă nu știu cine ar rezista să nu riposteze. E din instinct. Două roșii îi dădeam lui Armstrong. Unul că meriți pentru ce ai făcut și unul pentru că l-ai instigat pe Bancu. Și lui Bancu îi dădeam un galben. Are dreptate Rotaru, cum să faci așa ceva?”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Becali a fost surprins că finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), nu a fost mai vocal în a critica brigada de arbitri. După meci, Rădoi a susţinut tranşant că decizia luată de Adrian Cojocaru la eliminarea lui Bancu nu a fost una corectă, dar a evitat să comenteze mai multe de teama de a nu ajunge la Comisia de Disciplină. Şi preşedintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârţu, a declarat că decizia lui Cojocaru nu a fost una justă.

După 11 etape, Universitatea Craiova e pe primul loc, cu 24 de puncte. Dinamo se află pe locul 5 în campionat, cu 20 de puncte. FCSB e abia pe locul 11 în campionat, cu 10 puncte.

Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegalAvion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Observator
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
23:03
VIDEOMoment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League
22:55
U Cluj – CFR Cluj 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul Ardealului
22:46
VideoImagini de senzaţie înainte de Genoa – Lazio! Fanii au cântat “You’ll Never Walk Alone” sub privirile lui Şucu
22:16
Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj – CFR Cluj! Scenografia “Şepcilor roşii”
22:15
LIVE VIDEOArouca – Porto 0-1. Liderul din Liga Portugal, fără pas greşit în campionat până acum
21:39
Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”