Gigi Becali aduce jucători pe bandă rulantă! Anunţul patronului FCSB-ului despre transferuri: "MM i-a găsit" - Antena Sport

Gigi Becali aduce jucători pe bandă rulantă! Anunţul patronului FCSB-ului despre transferuri: "MM i-a găsit"

Gigi Becali aduce jucători pe bandă rulantă! Anunţul patronului FCSB-ului despre transferuri: "MM i-a găsit"

Gigi Becali aduce jucători pe bandă rulantă! Anunţul patronului FCSB-ului despre transferuri: “MM i-a găsit”

Bogdan Stănescu Publicat: 2 noiembrie 2025, 8:24

Comentarii
Gigi Becali aduce jucători pe bandă rulantă! Anunţul patronului FCSB-ului despre transferuri: MM i-a găsit

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a pregătit o “revoluţie” în lotul FCSB-ului pentru perioada de transferuri. Patronul campioanei are pe listă 4-5 jucători.

Nemulţumit de prestaţiile lui Adrian Şut (26 de ani) şi Mihai Lixandru (24 de ani), Gigi Becali a transmis că vrea să aducă mai întâi jucători în zona mediană.

Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor: “Patru-cinci jucători luăm”

“Caut un mijlocaș ca Bourceanu, pistol. Asta caut eu. Cheia fotbalului sunt mijlocașii centrali. MM i-a găsit, sunt și din țară, nu putem să-i spunem. Patru-cinci jucători luăm. Cât să mai stau după ei? Bă, joacă, nu mai da mingea în aut, nu mai da mingea la adversari.

Tu, Șut, ai fost numărul 1, dar nu mai stau după tine. Şut, care făcea pressing pe fundași, nu mai trece centrul terenului? Nici Lixandru nu mai face. Nu mai faci asta, altul! Mijlocași aducem prima dată. Apoi fundași centrali, fundaș stânga”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

După două victorii la rând în campionat, 4-0 cu UTA şi 2-0 cu U Cluj, în deplasare, FCSB a ajuns pe locul 7 în Liga 1, la egalitate de puncte, 19, cu Oţelul, care ocupă ultima poziţie ce duce în play-off.

Oţelul va juca astăzi cu Hermannstadt, în deplasare. Hermannstadt este viitoarea adversară a FCSB-ului din campionat. Meciul roş-albaştrilor de la Sibiu se va disputa duminică, 9 noiembrie, de la 20:30. Până atunci campioana va juca în Europa League, cu Basel. Basel – FCSB se va disputa joi, 6 noiembrie, de la 19:45.

Comentarii


