Gigi Becali are probleme cu primul 11 la FCSB. Jucătorii care îi dau bătăi de cap: "Ambii sunt cerc" - Antena Sport

Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 10:41

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

FCSB se pregătește pentru cel mai interesant meci al rundei cu numărul 8 din Liga 1, cel pe care urmează să îl dispute contra celor de la CFR Cluj. Înainte de partida din Gruia, Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul căreia a vorbit despre problemele pe care le are în alcătuirea primului 11.

Finanțatorul campioanei en-titre din Liga 1 a dezvăluit că se duce o luptă pentru postul de mijlocaș ofensiv între Darius Olaru și Florin Tănase.

Gigi Becali: “Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor cerc”

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că va fi nevoit să aleagă între cei doi jucători pentru rolul de număr 10, deoarece au același profil. Becali a vorbit și despre conversațiile pe care le-a avut cu Florin Tănase în încercarea de a-i schimba postul, aspect care nu l-a mulțumit în cele din urmă pe patronul de la FCSB.

În plus, conducătorul roș-albaștrilor a punctat că Darius Olaru nu este deloc dispus să plece de pe poziția de mijlocaș ofensiv, cea cu care s-a obișnuit de-a lungul carierei sale.

În meciurile tari e nevoie de doi închizători, trebuie să dominăm centrul terenului. Dar acum o să avem o problemă, trebuie să alegem între Tănase și Olaru. Dar avem meciuri din trei în trei zile, o să joace fiecare câte o repriză. Le combinăm cumva. Dar nu pot juca amândoi.

Olaru a zis «Nu vreau să joc acolo!». A început să miorlăie și să spună că nu vrea să joace în stânga. Tănase nici el nu prea vrea. Dar l-am sunat și i-am zis «Ești prietenul meu. Tu trebuie să faci ce zic eu. Am nevoie de tine în stânga, că nu vrea Olaru. Știi că îl simpatizez prea tare și nu vreau să-l supăr». Și Tănase a spus «Da, da. Joc oriunde».

Dar nu îmi plăcea de Tănase acolo. Am dat ordin «Băi, schimbare de post!». Olaru nu dirija bine jocul de acolo, din centru. Trebuie Tănase. Eu îi zic «Băi, Tănase, tu ești cerc». Și el mă întreabă «Cum adică cerc?». «Adică, tu în spatele atacanților ești un fel de cerc. Tu te învârți în cerc și toate luminile vin de la tine». Și el leșină de râs.

Apoi i-am zis «Vezi că acum Olaru e cerc. Acum ești în stânga, că așa te-am luat de la Hagi. Ești gazelă!». Olaru și Tănase nu prea pot juca împreună, ambii sunt cerc. Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc. Cisotti nu poate fi scos din echipă. E cel mai bun din echipă. Cu el începe echipa“, a declarat patronul de la FCSB, potrivit fanatik.ro.

