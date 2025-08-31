Gigi Becali are probleme cu primul 11 la FCSB. Jucătorii care îi dau bătăi de cap: "Ambii sunt cerc" - Antena Sport

FCSB se pregătește pentru cel mai interesant meci al rundei cu numărul 8 din Liga 1, cel pe care urmează să îl dispute contra celor de la CFR Cluj. Înainte de partida din Gruia, Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul căreia a vorbit despre problemele pe care le are în alcătuirea primului 11.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanțatorul campioanei en-titre din Liga 1 a dezvăluit că se duce o luptă pentru postul de mijlocaș ofensiv între Darius Olaru și Florin Tănase.

Gigi Becali: “Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor cerc”

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că va fi nevoit să aleagă între cei doi jucători pentru rolul de număr 10, deoarece au același profil. Becali a vorbit și despre conversațiile pe care le-a avut cu Florin Tănase în încercarea de a-i schimba postul, aspect care nu l-a mulțumit în cele din urmă pe patronul de la FCSB.

În plus, conducătorul roș-albaștrilor a punctat că Darius Olaru nu este deloc dispus să plece de pe poziția de mijlocaș ofensiv, cea cu care s-a obișnuit de-a lungul carierei sale.

“În meciurile tari e nevoie de doi închizători, trebuie să dominăm centrul terenului. Dar acum o să avem o problemă, trebuie să alegem între Tănase și Olaru. Dar avem meciuri din trei în trei zile, o să joace fiecare câte o repriză. Le combinăm cumva. Dar nu pot juca amândoi.