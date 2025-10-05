Gigi Becali nu se "îmbată cu apă rece" după FCSB - Univ. Craiova: "Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali nu se "îmbată cu apă rece" după FCSB - Univ. Craiova: "Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus"

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus”

Gigi Becali nu se “îmbată cu apă rece” după FCSB – Univ. Craiova: “Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus”

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 23:06

Gigi Becali nu se îmbată cu apă rece după FCSB – Univ. Craiova: Ce, am câștigat un meci și ridic nasul sus

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a transmis că victoria contra celor de la Universitatea Craiova nu îl face să se gândească din nou la titlu. Patronul de la FCSB a declarat că primul obiectiv pentru roș-albaștri este încheierea sezonului regular pe loc de play-off, iar abia după va privi din nou spre trofeul Ligii 1.

Finanțatorul campioanei a mai spus că singura echipă care ar putea să îi pună probleme jucătorilor lui Elias Charalambous într-un eventual play-off ar fi tot oltenii, chiar dacă s-au obținut trei puncte astăzi în fața lor. În ceea ce privește alte formații precum Rapid, Dinamo sau CFR Cluj, Becali este convins că cele trei nu vor avea un cuvânt de spus în lupta la titlu.

Gigi Becali: “Eu nu mă bat la titlu, mă bat pentru play-off”

(n.r. dacă este Universitatea Craiova contracandidata la titlu) Păi Craiova este, păi cine? (n.r. dacă se bate la titlu cu Rapid și Dinamo) Nu, niciodată. E pe locul 1, dar n-are calitate. Câte, să dai 3 goluri din 3 devieri.

Eu nu mă bat la titlu, eu mă bat pentru play-off. Dacă ajung acolo, de Craiova mi-e teamă. (Nu și de CFR?) Păi, stai, eu acum nu vreau să vorbesc decât de play-off. Ce, am câștigat un meci și acum ridic nasul sus“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

După a doua victorie la rând obținută în campionat de FCSB, campioana a urcat pe locul 11 și se află la cinci puncte de ocupanta ultimei poziții de play-off, Unirea Slobozia.

