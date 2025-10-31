Gigi Becali, replică tare pentru o rivală din Liga 1: "Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă" - Antena Sport

Conducerea de la U Cluj a anunţat că va monitoriza situaţia lui Denis Alibec la FCSB, în privinţa unui eventual transfer. Replica lui Gigi Becali a venit imediat, patronul roş-albaştrilor lăsând să se înţeleagă că nu există şanse reale pentru o asemenea mutare.
Atacantul de 34 de ani cotat la 600.000 de euro a avut nevoie de 12 meciuri pentru a marca primul său gol de la revenirea la FCSB, în victoria cu 3-1 cu Gloria Bistriţa, în Cupa României.
Gigi Becali, replica ironică pentru U Cluj
A venit apoi momentul în care preşedintele Şepcilor Roşii, Radu Constantea, a lăsat să se înţeleagă că echipa sa e interesată de Alibec, odată cu apropierea perioadei de mercato de iarnă. Gigi Becali a ţinut să îşi ironizeze rivalii.
“Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă. Să-i întrebăm dacă se despart de el și să vedem ce răspuns dau. Așa și noi”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul”, spusese Radu Constantea.
Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB
Denis Alibec a avut un mesaj cu subînţeles pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB, după revenire. Atacantul de 34 de ani a punctat din penalty în victoria campioanei cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Cupei României.
“Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a declarat Denis Alibec.
- “Leicester de România”: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc
- Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda
- Alex Dobre, replică pentru Marius Lăcătuș după “dubla” din Dumbrăvița – Rapid: “Așa sunt de când eram mic”
- Prima echipă din Liga 1 care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: “În iarnă”
- Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!”