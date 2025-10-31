Gigi Becali, replică tare pentru o rivală din Liga 1: "Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă" - Antena Sport

Conducerea de la U Cluj a anunţat că va monitoriza situaţia lui Denis Alibec la FCSB, în privinţa unui eventual transfer. Replica lui Gigi Becali a venit imediat, patronul roş-albaştrilor lăsând să se înţeleagă că nu există şanse reale pentru o asemenea mutare.

Atacantul de 34 de ani cotat la 600.000 de euro a avut nevoie de 12 meciuri pentru a marca primul său gol de la revenirea la FCSB, în victoria cu 3-1 cu Gloria Bistriţa, în Cupa României.

Gigi Becali, replica ironică pentru U Cluj

A venit apoi momentul în care preşedintele Şepcilor Roşii, Radu Constantea, a lăsat să se înţeleagă că echipa sa e interesată de Alibec, odată cu apropierea perioadei de mercato de iarnă. Gigi Becali a ţinut să îşi ironizeze rivalii.

“Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă. Să-i întrebăm dacă se despart de el și să vedem ce răspuns dau. Așa și noi”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul”, spusese Radu Constantea.