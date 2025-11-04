Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB

Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB

Publicat: 4 noiembrie 2025, 14:44

Comentarii
Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali este pregătit să aducă întăriri la FCSB în această iarnă. Printre posturile cu probleme la campioana României se numără şi cel de fundaş stânga şi se pare că patronul roş-albaştrilor a găsit deja o soluţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre jucătorii urmăriţi de Gigi Becali se numără şi Kevin Ciubotaru, fundaşul de 21 de ani al celor de la FC Hermannstadt, în ciuda faptului că tot Becali a fost cel care a anunţat cu ceva timp în urmă că nu este interesat de fotbalistul care a debutat la echipa naţională de seniori în amicalul cu Moldova.

Gigi Becali îl vrea pe Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt

Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali s-a răzgândit, iar Kevin Ciubotaru reprezintă o ţintă pentru FCSB în această iarnă şi sunt şanse ca lucrurile să evolueze până atunci. Cu toate acestea, campioana României ar trebui să se grăbească, deoarece ar avea concurenţă din străinătate.

“Ce să fac cu Ciubotaru? Am zis eu că mă interesează? Nu am zis eu. Au zis toți că e jucător interesant, MM mi se pare că a vorbit de el, că joacă în sistem cu trei fundași.

Nu mă interesează la ora actuală. E jucător bun, dar nu mă interesează acum”, spunea Gigi Becali, în urmă cu aproape o lună, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Kevin Ciubotaru s-a născut în Italia, la Roma. În cariera sa, el a trecut pe la echipele de juniori ale celor de la Austria Viena, Parma şi echipa a doua a lui Rangers. El se află la FC Hermannstadt din 2023, atunci când a semnat din postura de jucător liber de contract cu sibienii, după despărţirea de formaţia din Glasgow.

În acest sezon, el a jucat în 14 meciuri din Liga 1, adică în toate partidele sibienilor din acest sezon, cu excepţia celui din prima etapă, chiar împotriva FCSB-ului, când a rămas pe bancă. El şi-a trecut în cont şi un assist, în meciul câştigat de echipa lui Marius Măldăruşanu în Giuleşti, cu Rapid, scor 2-1.

Rămâne de văzut dacă FC Hermannstadt îl va lăsa să plece pe fotbalistul de 21 de ani. În urmă cu o lună, conducerea sibienilor anunţa că Ciubotaru nu este de vânzare.

Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
Reclamă
  • 150.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Ciubotaru în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Observator
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
Fanatik.ro
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
15:44
Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, capete de afiș. Man joacă și el
14:25
VIDEOEliza Samara, debut cu dreptul la WTT Champions Frankfurt. Victorie în minimum de seturi pentru româncă
14:07
Antrenorul care a murit în Serbia acuzase dureri înainte de meci. Care a fost cauza decesului
13:50
UEFA a anunţat arbitrul meciului FC Basel – FCSB! Echipele din România nu au pierdut cu albanezul la centru
13:38
Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
13:33
Caz de violență la Craiova U17- Rapid U17. Tatăl unui jucător oltean, bătut sub privirile lui Vasile Maftei
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie