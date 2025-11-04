Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali este pregătit să aducă întăriri la FCSB în această iarnă. Printre posturile cu probleme la campioana României se numără şi cel de fundaş stânga şi se pare că patronul roş-albaştrilor a găsit deja o soluţie.

Printre jucătorii urmăriţi de Gigi Becali se numără şi Kevin Ciubotaru, fundaşul de 21 de ani al celor de la FC Hermannstadt, în ciuda faptului că tot Becali a fost cel care a anunţat cu ceva timp în urmă că nu este interesat de fotbalistul care a debutat la echipa naţională de seniori în amicalul cu Moldova.

Gigi Becali îl vrea pe Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt

Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali s-a răzgândit, iar Kevin Ciubotaru reprezintă o ţintă pentru FCSB în această iarnă şi sunt şanse ca lucrurile să evolueze până atunci. Cu toate acestea, campioana României ar trebui să se grăbească, deoarece ar avea concurenţă din străinătate.

“Ce să fac cu Ciubotaru? Am zis eu că mă interesează? Nu am zis eu. Au zis toți că e jucător interesant, MM mi se pare că a vorbit de el, că joacă în sistem cu trei fundași.

Nu mă interesează la ora actuală. E jucător bun, dar nu mă interesează acum”, spunea Gigi Becali, în urmă cu aproape o lună, la digisport.ro.