Gigi Becali s-a răzgândit! Internaţionalul român care este aproape de transferul la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali este pregătit să aducă întăriri la FCSB în această iarnă. Printre posturile cu probleme la campioana României se numără şi cel de fundaş stânga şi se pare că patronul roş-albaştrilor a găsit deja o soluţie.
Printre jucătorii urmăriţi de Gigi Becali se numără şi Kevin Ciubotaru, fundaşul de 21 de ani al celor de la FC Hermannstadt, în ciuda faptului că tot Becali a fost cel care a anunţat cu ceva timp în urmă că nu este interesat de fotbalistul care a debutat la echipa naţională de seniori în amicalul cu Moldova.
Gigi Becali îl vrea pe Kevin Ciubotaru de la FC Hermannstadt
Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali s-a răzgândit, iar Kevin Ciubotaru reprezintă o ţintă pentru FCSB în această iarnă şi sunt şanse ca lucrurile să evolueze până atunci. Cu toate acestea, campioana României ar trebui să se grăbească, deoarece ar avea concurenţă din străinătate.
“Ce să fac cu Ciubotaru? Am zis eu că mă interesează? Nu am zis eu. Au zis toți că e jucător interesant, MM mi se pare că a vorbit de el, că joacă în sistem cu trei fundași.
Nu mă interesează la ora actuală. E jucător bun, dar nu mă interesează acum”, spunea Gigi Becali, în urmă cu aproape o lună, la digisport.ro.
Kevin Ciubotaru s-a născut în Italia, la Roma. În cariera sa, el a trecut pe la echipele de juniori ale celor de la Austria Viena, Parma şi echipa a doua a lui Rangers. El se află la FC Hermannstadt din 2023, atunci când a semnat din postura de jucător liber de contract cu sibienii, după despărţirea de formaţia din Glasgow.
În acest sezon, el a jucat în 14 meciuri din Liga 1, adică în toate partidele sibienilor din acest sezon, cu excepţia celui din prima etapă, chiar împotriva FCSB-ului, când a rămas pe bancă. El şi-a trecut în cont şi un assist, în meciul câştigat de echipa lui Marius Măldăruşanu în Giuleşti, cu Rapid, scor 2-1.
Rămâne de văzut dacă FC Hermannstadt îl va lăsa să plece pe fotbalistul de 21 de ani. În urmă cu o lună, conducerea sibienilor anunţa că Ciubotaru nu este de vânzare.
- 150.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Ciubotaru în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
