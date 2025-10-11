Anunț pentru Gigi Becali. Jucătorul pe care l-a remarcat patronul nu e de vânzare: "E prea devreme" - Antena Sport

Închide meniul
Anunț pentru Gigi Becali. Jucătorul pe care l-a remarcat patronul nu e de vânzare: “E prea devreme”

Andrei Nicolae Publicat: 11 octombrie 2025, 16:24

Gigi Becali susţine declaraţii în faţa jurnaliştilor / Profimedia

Gigi Becali vrea să își întărească echipa în perioada de mercato de iarnă, iar unul dintre jucătorii de care s-a arătat interesat este Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt. Acum câteva săptămâni, finanțatorul campioanei spunea despre jucătorul de 21 că îl apreciază și că are valoare, însă oficialii de la Hermannstadt ar cere prea mulți bani pentru el.

Claudiu Rotar, acționarul sibienilor, a confirmat într-o oarecare măsură spusele omologului de la FCSB și a transmis că e prea devreme să se gândească la un eventual transfer al lui Ciubotaru. Joi, fundașul stânga al lui Marius Măldărășanu a avut ocazia să debuteze în tricoul naționalei în amicalul contra Moldovei, încheiat cu scorul de 2-1 pentru trupa lui Mircea Lucescu.

Kevin Ciubotaru nu e de vânzare

Rotar a mai spus în cadrul intervenției pe care a avut-o că nici nu a existat o discuție cu FCSB în vederea vânzării fotbalistului din compartimentul defensiv. În plus, conducătorul clubului a menționat că Ciubotaru este principalul jucător pe care se bazează Măldărășanu pentru a îndeplini regula Under-21.

Nu sunt discuții cu FCSB pentru Ciubotaru. Nu ne-am gândit la o sumă de transfer. E prea devreme. Nu ne gândim încă să îl vindem. E principala variantă de under, da“, a spus acționarul sibienilor, potrivit gsp.ro.

În acest sezon, FCSB a avut probleme în a găsi un jucător Under-21 care să fie pe placul cerințelor patronului. Inițial, s-a pus problema ca fotbalistul în cauză să vină din defensivă și s-a ajuns la soluția “Ionuț Cercel”, însă în ultimele meciuri s-au mizat și pe alți fotbaliști.

