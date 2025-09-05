Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica

Publicat: 5 septembrie 2025, 20:36

Comentarii
Gigi Becali a rezolvat transferul celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali, declarații la Palat / Sportpictures

FCSB a rezolvat un transfer important, pentru care a insistat în aceste zile patronul Gigi Becali. Este vorba despre Mario Tudose, descris de oficialii celor de la FC Argeș ca fiind „cel mai bun jucător U21 din campionatul românesc”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Este o mutare excelentă realizată de campioana României, care suferea la capitolul U21.

Mario Tudose va ajunge la FCSB! Gigi Becali, convins să plătească o sumă consistentă

Gigi Becali reușește cel mai important transfer pe final de mercato. Patronul celor de la FCSB a ajuns la un acord cu Dani Coman, pentru transferul definitiv al fundașului Mario Tudose.

Puștiul de 20 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro, va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous, anunțul fiind făcut de oficialul roș-albaștrilor, Mihai Stoica.

„Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu tatăl jucătorului, am ajuns la un numitor comun. Unde am crezut că vor fi problemele cele mai mari s-a rezolvat. Am avut discuţiile care s-au finalizat, nu foarte simplu, dar s-au finalizat.

Reclamă
Reclamă

Se plătește o sumă foarte mare. I-am zis lui Gigi din iarnă, de când era în Liga 2. Acum a avut ocazia să-l vadă și în Liga 1. Jucător de certă perspectivă. Avem mari probleme la fundașii centrali. Nu doar noi, toată România. Burcă are peste 40 de meciuri în națională, care voia să se lase de fotbal.

Tudose e foarte bun la construcție, eu l-am văzut în cel puțin 20 de meciuri până acum. Eu mă uit la meciurile din Liga 2, spre deosebire de alții care doar vorbesc. A contat că acum joacă în Liga 1, că a început să-l mai vadă și Gigi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Mario Tudose, format de portughezii de la Benfica

Cu o experiență la juniori în tricoul celor de la Benfica Lisabona, Mario Tudose este unul dintre cei mai importanți jucători care au evoluat la FC Argeș. El a pus umărul la promovarea în Liga 1.

EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul VidraruEXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Reclamă

De când a fost promovat la prima echipă a piteștenilor, fotbalistul de 20 de ani a adunat nu mai puțin de 57 de apariții pentru „vulturii violeți”, reușind să marcheze de patru ori și să ofere două pase de gol.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Observator
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Ce decizie au luat profesorii de la școala fiicei lui Nicușor Dan. Președintele spune că va participa la deschiderea de an școlar, pentru că nu știe de vreo grevă
Fanatik.ro
Ce decizie au luat profesorii de la școala fiicei lui Nicușor Dan. Președintele spune că va participa la deschiderea de an școlar, pentru că nu știe de vreo grevă
21:32
VideoHorațiu Moldovan, gafă uriașă în România – Canada! Ahmed a profitat și a înscris
21:27
LIVE VIDEORomânia – Canada 0-2. Ahmed, gol după gafa rarisimă a lui Horațiu Moldovan!
21:25
VideoJonathan David a deschis scorul în România – Canada
21:15
EXCLUSIVPrimele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada!
20:51
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu!
20:36
Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem” 2 Spania a dat recital cu Bulgaria. Germania, eșec cu Slovacia. Rezultatele serii din preliminariile CM 2026 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 “E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB 5 Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” 6 Mesajul transmis de Vladislav Blănuță, după scandalul provocat în Ucraina. Ce a postat Dinamo Kiev
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut