Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

FCSB a rezolvat un transfer important, pentru care a insistat în aceste zile patronul Gigi Becali. Este vorba despre Mario Tudose, descris de oficialii celor de la FC Argeș ca fiind „cel mai bun jucător U21 din campionatul românesc”.

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Este o mutare excelentă realizată de campioana României, care suferea la capitolul U21.

Mario Tudose va ajunge la FCSB! Gigi Becali, convins să plătească o sumă consistentă

Gigi Becali reușește cel mai important transfer pe final de mercato. Patronul celor de la FCSB a ajuns la un acord cu Dani Coman, pentru transferul definitiv al fundașului Mario Tudose.

Puștiul de 20 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro, va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous, anunțul fiind făcut de oficialul roș-albaștrilor, Mihai Stoica.

„Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu tatăl jucătorului, am ajuns la un numitor comun. Unde am crezut că vor fi problemele cele mai mari s-a rezolvat. Am avut discuţiile care s-au finalizat, nu foarte simplu, dar s-au finalizat.