Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

FCSB a rezolvat un transfer important, pentru care a insistat în aceste zile patronul Gigi Becali. Este vorba despre Mario Tudose, descris de oficialii celor de la FC Argeș ca fiind „cel mai bun jucător U21 din campionatul românesc”.
Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Este o mutare excelentă realizată de campioana României, care suferea la capitolul U21.
Mario Tudose va ajunge la FCSB! Gigi Becali, convins să plătească o sumă consistentă
Gigi Becali reușește cel mai important transfer pe final de mercato. Patronul celor de la FCSB a ajuns la un acord cu Dani Coman, pentru transferul definitiv al fundașului Mario Tudose.
Puștiul de 20 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro, va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous, anunțul fiind făcut de oficialul roș-albaștrilor, Mihai Stoica.
„Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu tatăl jucătorului, am ajuns la un numitor comun. Unde am crezut că vor fi problemele cele mai mari s-a rezolvat. Am avut discuţiile care s-au finalizat, nu foarte simplu, dar s-au finalizat.
Se plătește o sumă foarte mare. I-am zis lui Gigi din iarnă, de când era în Liga 2. Acum a avut ocazia să-l vadă și în Liga 1. Jucător de certă perspectivă. Avem mari probleme la fundașii centrali. Nu doar noi, toată România. Burcă are peste 40 de meciuri în națională, care voia să se lase de fotbal.
Tudose e foarte bun la construcție, eu l-am văzut în cel puțin 20 de meciuri până acum. Eu mă uit la meciurile din Liga 2, spre deosebire de alții care doar vorbesc. A contat că acum joacă în Liga 1, că a început să-l mai vadă și Gigi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
Mario Tudose, format de portughezii de la Benfica
Cu o experiență la juniori în tricoul celor de la Benfica Lisabona, Mario Tudose este unul dintre cei mai importanți jucători care au evoluat la FC Argeș. El a pus umărul la promovarea în Liga 1.
De când a fost promovat la prima echipă a piteștenilor, fotbalistul de 20 de ani a adunat nu mai puțin de 57 de apariții pentru „vulturii violeți”, reușind să marcheze de patru ori și să ofere două pase de gol.
