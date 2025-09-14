Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic” - Antena Sport

FCSB nu a reușit să depășească momentul de criză pe care îl traversează și a înregistrat un nou rezultat rușinos în campionat. Formația antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, iar jocul nu a fost deloc unul convingător.

Campioana României rămâne cu un singur succes obținut în actuala ediție de Liga 1, mult prea puțin, având în vedere obiectivele setate de patronul Gigi Becali.

Gigi Becali nu își iartă jucătorii, după 1-1 cu Csikszereda

Gruparea roș-albastră a înregistrat un nou rezultat catastrofal în campionat. Cu o singură victorie în actuala ediție a Ligii 1, campioana en-titre nu a reușit decât o remiză pe terenul celor de la Csikszereda.

Gigi Becali și-a luat la țintă mai mulți jucători după disputa cu formația nou promovată, iar cel mai „șifonat” a ieșit Graovac, fundașul adus liber de contract de la CFR Cluj.

„Eu credeam că dacă am echipă tare, dacă mai aduc și încă 2-3 jucători, am zis că o fac și mai tare. Eu de unde să știu că ei sunt saturați și nu le arde de fotbal? De unde să știu că Bîrligea, nu zic, e cel mai bun, dă pasă la Tănase să dăm gol. De unde să știu că Graovac nu poate să primească mingea, nu îl atacă nimeni și dă în corner.