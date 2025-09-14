Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”

Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 23:16

Comentarii
Gigi Becali și-a mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”

Gigi Becali / Hepta

FCSB nu a reușit să depășească momentul de criză pe care îl traversează și a înregistrat un nou rezultat rușinos în campionat. Formația antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul celor de la Csikszereda, iar jocul nu a fost deloc unul convingător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României rămâne cu un singur succes obținut în actuala ediție de Liga 1, mult prea puțin, având în vedere obiectivele setate de patronul Gigi Becali.

Gigi Becali nu își iartă jucătorii, după 1-1 cu Csikszereda

Gruparea roș-albastră a înregistrat un nou rezultat catastrofal în campionat. Cu o singură victorie în actuala ediție a Ligii 1, campioana en-titre nu a reușit decât o remiză pe terenul celor de la Csikszereda.

Gigi Becali și-a luat la țintă mai mulți jucători după disputa cu formația nou promovată, iar cel mai „șifonat” a ieșit Graovac, fundașul adus liber de contract de la CFR Cluj.

„Eu credeam că dacă am echipă tare, dacă mai aduc și încă 2-3 jucători, am zis că o fac și mai tare. Eu de unde să știu că ei sunt saturați și nu le arde de fotbal? De unde să știu că Bîrligea, nu zic, e cel mai bun, dă pasă la Tănase să dăm gol. De unde să știu că Graovac nu poate să primească mingea, nu îl atacă nimeni și dă în corner.

Reclamă
Reclamă

Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic. Olaru aleargă, dar nu se arată la joc. Una e să te demarci și alta este să ieși la pas. Are inteligență și se demarcă, a avut ocazii, dar nu vreau numai asta. Vreau să te arăți la pas! Eu atâta timp cât am posesia, îmi place fotbalul”, a spus patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

 

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Fanatik.ro
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
23:07
“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”
22:49
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu
22:46
Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, rezultat rușinos pe terenul nou promovatei
22:18
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor
21:37
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
21:22
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena