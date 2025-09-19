Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: "Un fenomen mai complex" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: “Un fenomen mai complex”

Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: “Un fenomen mai complex”

Andrei Nicolae Publicat: 19 septembrie 2025, 22:51

Comentarii
Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: Un fenomen mai complex

Ilie Dumitrescu, în timpul unei emisiuni / Captură Digi Sport

Ilie Dumitrescu a analizat jocul FCSB-ului, după ce roș-albaștrii au suferit o nouă înfrângere în campionat, scor 1-3 cu FC Botoșani. Fostul membru al Generației de Aur este de părere că lipsa de omogenitate din vestiarul lui Elias Charalambous își spune cuvântul, în contextul în care campioana are un singur succes în 10 etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, Dumitrescu a comparat și un aspect interesant legat de cum aborda FCSB partidele în sezonul trecut.

Ilie Dumitrescu: “Nu mai este la același nivel”

Ilie Dumitrescu este de părere că schimbările constante aduse de Gigi Becali la echipă cauzează lipsa apariției unor lideri. În plus, “Sir” e de părere că inclusiv problemele medicale din lot sunt o problemă în acest sens.

Fostul mare jucător a mai punctat și cum în sezonul trecut, FCSB nu lua gol după ce deschidea scorul, ceva ce nu se mai întâmplă acum.

E un fenomen mai complex. Sunt câteva absențe, și Radunovic, și Crețu, care contează enorm. Nu mai este la același nivel. Când tot mergi pe principiul ăsta al rotației, intervine problema aia în care anumiți lideri nu mai au statutul ălă de lider.

Reclamă
Reclamă

Nu mai mergi pe omogenitate, pe un nucleu important de jucători care să poată să îți ducă ritmul partidei. Dacă fructificau nu se ajungea în zona asta, dar dacă nu fructifici..

Arată diferit. Dacă ne aducem aminte, erau multe meciuri în care marcau gol și era foarte greu să mai dai gol FCSB-ului. Nu pot să îmi dau seama care sunt motivele, dar e ușor să compari FCSB-ul din sezonul trecut cu ce se întâmplă în momentul de față“, a spus legenda Stelei, potrivit digisport.ro.

După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și patru eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie.

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
22:38
Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
22:18
Lovitură pentru viitorii antrenori din România. Cât au ajuns să coste cursurile pentru licența PRO
22:16
Defensiva FCSB-ului, făcută șah mat de Botoșani. Sebastian Mailat l-a „umilit” pe unul dintre preferații lui Gigi Becali
22:15
LIVE VIDEORio Ave – FC Porto 0-2. Samu marchează și el pentru “dragoni”
22:07
Ratare uluitoare a lui FC Botoșani cu FCSB. A trimis în bară dintr-un singur metru
21:26
Hamilton, reacție pozitivă după ce a fost cel mai rapid în prima zi din Azerbaidjan: “Au funcționat perfect”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 6 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”