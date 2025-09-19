Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: "Un fenomen mai complex" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat jocul FCSB-ului, după ce roș-albaștrii au suferit o nouă înfrângere în campionat, scor 1-3 cu FC Botoșani. Fostul membru al Generației de Aur este de părere că lipsa de omogenitate din vestiarul lui Elias Charalambous își spune cuvântul, în contextul în care campioana are un singur succes în 10 etape.
În plus, Dumitrescu a comparat și un aspect interesant legat de cum aborda FCSB partidele în sezonul trecut.
Ilie Dumitrescu: “Nu mai este la același nivel”
Ilie Dumitrescu este de părere că schimbările constante aduse de Gigi Becali la echipă cauzează lipsa apariției unor lideri. În plus, “Sir” e de părere că inclusiv problemele medicale din lot sunt o problemă în acest sens.
Fostul mare jucător a mai punctat și cum în sezonul trecut, FCSB nu lua gol după ce deschidea scorul, ceva ce nu se mai întâmplă acum.
“E un fenomen mai complex. Sunt câteva absențe, și Radunovic, și Crețu, care contează enorm. Nu mai este la același nivel. Când tot mergi pe principiul ăsta al rotației, intervine problema aia în care anumiți lideri nu mai au statutul ălă de lider.
Nu mai mergi pe omogenitate, pe un nucleu important de jucători care să poată să îți ducă ritmul partidei. Dacă fructificau nu se ajungea în zona asta, dar dacă nu fructifici..
Arată diferit. Dacă ne aducem aminte, erau multe meciuri în care marcau gol și era foarte greu să mai dai gol FCSB-ului. Nu pot să îmi dau seama care sunt motivele, dar e ușor să compari FCSB-ul din sezonul trecut cu ce se întâmplă în momentul de față“, a spus legenda Stelei, potrivit digisport.ro.
După 10 etape, FCSB are șapte puncte și un bilanț de o victorie, patru egaluri și patru eșecuri. Ultima și singura victorie din Liga 1 a venit în fața celor de la Petrolul, pe 19 iulie.
