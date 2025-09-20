Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: "Niciun jucător important" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”

Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”

Alex Ioniță Publicat: 20 septembrie 2025, 17:53

Comentarii
Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: Niciun jucător important

Hepta

Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorii transferați, în această vară, de Gigi Becali. Fostul internațional a venit cu un verdict dur pentru cei de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În perioada de mercato, Gigi Becali a întărit atacul echipei cu transferurile lui Dennis Politic, Mamadou Thiam și Denis Alibec. Totuși, niciunul nu s-a remarcat, până în momentul de față, în tricoul campioanei.

Ilie Dumitrescu a venit cu un verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului

Acest lucru a fost evidențiat și de Ilie Dumitrescu, care este de părere că niciun jucător transferat de FCSB, în această vară, nu a devenit un nume important în prima echipă a campioanei.

„Nu s-a adus niciun jucător important și au adus jucători. Au cumpărat Politic, Thiam, Alibec…

Nu știi că se accidentează după ce semnează. E de conjunctură. E de studiu de caz”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB are un start de sezon dezastruos, în Liga 1. Campioana României se află abia pe locul 13, cu doar 7 puncte obținute. De menționat este și că echipa lui Gigi Becali a înregistrat o singură victorie în 10 etape disputate!

Pentru FCSB urmează acum duelul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro, pe 25 septembrie, de la ora 19:45.

România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din OlandaRomânia a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Observator
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări
Fanatik.ro
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări
17:51
A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă
17:40
Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova”
17:18
“Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan
17:03
Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani
17:00
VIDEOMax Verstappen a obținut pole-position-ul în calificările din Azerbaidjan. Surprize în Baku
16:54
Liverpool, victorioasă în derby-ul din Merseyside cu Everton. “Cormoranii” rămân pe primul loc în Anglia
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 5 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 6 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”