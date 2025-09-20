Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: "Niciun jucător important" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorii transferați, în această vară, de Gigi Becali. Fostul internațional a venit cu un verdict dur pentru cei de la FCSB.

În perioada de mercato, Gigi Becali a întărit atacul echipei cu transferurile lui Dennis Politic, Mamadou Thiam și Denis Alibec. Totuși, niciunul nu s-a remarcat, până în momentul de față, în tricoul campioanei.

Ilie Dumitrescu a venit cu un verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului

Acest lucru a fost evidențiat și de Ilie Dumitrescu, care este de părere că niciun jucător transferat de FCSB, în această vară, nu a devenit un nume important în prima echipă a campioanei.

„Nu s-a adus niciun jucător important și au adus jucători. Au cumpărat Politic, Thiam, Alibec…

Nu știi că se accidentează după ce semnează. E de conjunctură. E de studiu de caz”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.