Cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles. Olandezii au făcut anunțul - Antena Sport

Olandezii au anunțat ce se va întâmpla înaintea partidei dintre Go Ahead Eagles și FCSB. Aceștia au spus cum vor fi primiți fanii campioanei în Deventer, orașul în care se va disputa duelul.

Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB, care contează pentru prima etapă a grupei principale de Europa League, este programat pe 25 septembrie, de la ora 19:45. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Olandezii au spus cum vor fi primiți fanii FCSB-ului, la meciul cu Go Ahead Eagles

Bart Ellenbroek, administratorul care se ocupă de centrul orașului Deventer, a vorbit despre pregătirile pentru partida din Europa League.

Acesta a transmis că suporterii campioanei vor fi așteptați în afara centrului orașului, pentru a-și primi biletele. Acesta a menționat și că fanii români au posibilitatea de a vizita orașul, dacă își doresc acest lucru.

„Vom primi fanii români la berăria DAVO din oraș. Este în afara centrului, dar totuși situată în apropiere de centru. Ne gândim la De Scheg. Nu este vorba că oamenilor nu li se permite să intre în oraș. Acest lucru s-a întâmplat și înainte de meciul cu Brann Bergen”, a spus Ellenbroek.