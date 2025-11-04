Florin Cernat devine director sportiv la FCSB! Mihai Stoica a anunţat când va prelua funcţia - Antena Sport

Închide meniul
Florin Cernat devine director sportiv la FCSB! Mihai Stoica a anunţat când va prelua funcţia

Publicat: 4 noiembrie 2025, 20:22

Florin Cernat / Antena Sport

Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia după meciul lui Voluntari cu liderul din Liga 2, Corvinul.

Stoica a precizat că Cernat, care în prezent e director sportiv la Voluntari, a primit acceptul pentru a merge la FCSB.

Mihai Stoica: “Cernat va veni după meciul pe care Voluntari îl va juca cu Corvinul”

Cernat va veni după meciul pe care Voluntari îl va juca cu Corvinul. Noi ne-am înțeles. El trebuia să ia acceptul, l-a obținut. Un om apropiat mie. Chiar dacă nu a jucat la Steaua sau FCSB, a făcut ceva pentru club.

El a condus Oțelul Galați în deplasarea cu Târgu Mureș, unde dacă Târgu Mureș bătea era campioană. Sub bagheta lui s-a petrecut surpriza (n.r.: în ultima etapă din sezonul 2014-2015)”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Oficialul lui Voluntari, Bogdan Bălănescu, declara anterior că echipa ilfoveană nu e de acord ca Cernat să meargă la FCSB.

Gigi Becali declara că, pentru ca Florin Cernat să vină la FCSB, e nevoie ca formaţia ilfoveană să îşi dea acordul pentru această mutare. Becali preciza că Mihai Stoica a insistat pentru aducerea lui Cernat. Mihai Stoica a spus în repetate rânduri că se afla de mult timp în căutarea unui director sportiv pe care să îl aducă la FCSB. S-a vorbit în trecut că Vlad Chiricheş ar putea ocupa această funcţie, dar fostul internaţional român a refuzat să ocupe o funcţie la FCSB. El vrea să îşi continue cariera de jucător de fotbal.

 

