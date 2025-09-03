Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic

3 septembrie 2025, 20:42

Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic

Zeljko Kopic la Dinamo / Sportpictures

Dinamo a ratat încă un transferul după ce a încercat să-l aducă pe Andrei Coubiș, ajuns în cele din urmă la Sampdoria. Formația din Ștefan cel Mare a încercat să își întărească linia mediană cu un fost fotbalist de la FCSB, însă mutarea a picat din motive necunoscute.

Potrivit sport.ro, Marco Dulca ar fi fost ținta echipei antrenate de Zeljko Kopic, însă jucătorul rămas liber de contract după despărțirea de Celje nu a fost dispus să revină în campionatul României.

A picat transferul lui Marco Dulca la Dinamo

Rămas fără angajament după despărțirea de Celje, Marco Dulca este în căutarea unei noi provocări. Mijlocașul care a rezistat mai puțin de cinci luni la FCSB nu ia în calcul revenirea în Liga 1 sau cel puțin nu la Dinamo.

„Câinii” credeau în posibilitatea ca Dulca să vină sub comanda lui Zeljko Kopic, însă, în ciuda discuțiilor avute de Andrei Nicolescu cu tatăl fotbalistului, mutarea nu s-a mai concretizat.

Cel mai probabil, Marco Dulca speră să prindă tot un contract în străinătate, având în vedere faptul că în cea mai mare parte a carierei a jucat în România.

Ce spunea Andrei Nicolescu despre transferul lui Marco Dulca la Dinamo

„Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Nu pot să vă spun nimic acum.

Noi trebuie să analizăm nu doar din contextul al calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punct de vedere al integrării în sistemul nostru.

Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta. Acum avem mult mai mulți parametri în care analizăm un viitor transfer”, spunea acesta pentru fanatik.ro.

