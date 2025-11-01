Înlocuit cu Bergodi la U Cluj, Neluţu Sabău a dat verdictul în privinţa meciului "Şepcilor roşii" cu FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 noiembrie 2025, 12:16

Înlocuit cu Bergodi la U Cluj, Neluţu Sabău a dat verdictul în privinţa meciului Şepcilor roşii cu FCSB!

Ioan Ovidiu Sabău, în perioada în care o antrena pe U Cluj / Profimedia Images

După plecarea lui Neluţu Sabău (57 de ani), U Cluj a obţinut două victorii, ambele cu 2-1, cu Oţelul Galaţi în campionat şi cu Metalul Buzău în Cupa României.

Sabău e de părere că forma bună a clujenilor de după demisia lui va continua şi la meciul cu FCSB. Sabău e convins că U Cluj va învinge campioana în meciul care se va disputa pe Cluj Arena.

Neluţu Sabău: “Eu cred că U Cluj câştigă”

“Eu cred că U Cluj câștigă, asta e părerea mea. Cum a zis și Cristiano Bergodi, este o echipă care are încredere și forță în momentul de față. Este și publicul, mai vin și după două victorii și cred că FCSB poate fi învinsă. Cei de acolo nu trec prin momente foarte bune.

U Cluj stă bine pe partea defensivă acum, se așază în teren, închid spațiile, stau retrași. Mi-aș dori mult să învingă că sunt acolo lângă play-off și este o echipă de fotbal. (n.r.: despre Cristiano Bergodi) Trebuia altceva la echipă, așa cum am zis și eu. Trebuia alt fel de abordare, altfel de discuții după 3 ani extrem de încărcați”, a declarat Neluţu Sabău pentru digisport.ro.

Meciul U Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestui meci, care se dispută pe Cluj Arena, U Cluj ocupă locul 9 în clasament, cu 17 puncte. FCSB e pe locul 10, cu 16 puncte.

În ciuda startului slab de campionat, FCSB se află la numai 3 puncte de play-off în acest moment. Ocupanta locului 6, ultima poziţie ce duce în play-off, Oţelul, are 19 puncte.

Sezonul trecut FCSB a învins-o de trei ori în 4 meciuri pe U Cluj în partidele disputate în campionat. În turul sezonului regular FCSB – U Cluj s-a terminat 1-1. În returul de la Cluj campioana a învins-o cu 2-1 pe Universitatea.

În play-off FCSB a învins-o în ambele meciuri pe U Cluj, cu 1-0 acasă şi cu 2-0 în deplasare.

