Ionel Dănciulescu a criticat mai mulți jucători de la FCSB: "Rare sunt momentele când joacă 11 la 11" - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a venit cu un mesaj dur pentru FCSB. Acesta a criticat mai mulți jucători din lotul campioanei, după startul noului sezon.
În opinia lui Ionel Dănciulescu, punctul slab al celor de la FCSB este reprezentat de jucătorii eligibili pentru regula U21. Fostul atacant este de părere că aceștia nu au prestații de nivelul campioaneui.
Ionel Dănciulescu, critici la adresa unor jucători de la FCSB
Dănciulescu a mai menționat și faptul că, atunci când are jucători U21 în teren, FCSB nu joacă „11 la 11”, împotriva adversarilor.
„În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21. Vorbeai de sistemul defensiv, în partea dreaptă au jucat cu Toma, Cercel. Radunovic a lipsit o bună parte din timp, nu prea mai există omogenitate în apărare.
Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de under foarte bune, FCSB nu. Atunci când folosește under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc plus echipei.
Asta e părerea mea, în momentul de față. Într-adevăr, nici jocul colectiv al FCSB-ului nu este cel din sezonul trecut, dar se vede că nu sunt jucători de FCSB!”, a spus Ionel Dănciulescu, la digisport.ro.
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
FCSB trece printr-o perioadă de criză din punct de vedere al rezultatelor, fiind abia pe locul 11 după nouă etape disputate. Campioana României va juca etapa aceasta pe terenul celor de la FC Botoșani, dar cu probleme de lot, așa cum a anunțat Elias Charalambous.
David Kiki, unul dintre fotbaliștii aduși de Gigi Becali în vara anului 2024, a cerut să plece, fiind nemulțumit de numărul de minute primite în tot acest timp.
Adus ca variantă înlocuitoare pentru Risto Radunovic, David Kiki nu a prins multe meciuri de când a fost transferat de la Farul Constanța la FCSB. Fundașul stânga ar fi anunțat conducerea roș-albaștrilor că vrea să plece, anunță spotmedia.ro.
El a bifat 248 de minute în total în acest sezon, iar de cele mai multe ori, Alexandru Pantea a fost cel preferat în locul fundașului muntenegrean de la FCSB.
Kiki s-a decis să plece, asta deși mai are contract cu formația antrenată de Elias Charalambous până în vara anului 2027. Cotat la 500.000 de euro, el ar fi interesat să exploreze alte opțiuni în iarnă.
