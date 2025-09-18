Ionel Dănciulescu a criticat mai mulți jucători de la FCSB: "Rare sunt momentele când joacă 11 la 11" - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a venit cu un mesaj dur pentru FCSB. Acesta a criticat mai mulți jucători din lotul campioanei, după startul noului sezon.

În opinia lui Ionel Dănciulescu, punctul slab al celor de la FCSB este reprezentat de jucătorii eligibili pentru regula U21. Fostul atacant este de părere că aceștia nu au prestații de nivelul campioaneui.

Ionel Dănciulescu, critici la adresa unor jucători de la FCSB

Dănciulescu a mai menționat și faptul că, atunci când are jucători U21 în teren, FCSB nu joacă „11 la 11”, împotriva adversarilor.

„În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21. Vorbeai de sistemul defensiv, în partea dreaptă au jucat cu Toma, Cercel. Radunovic a lipsit o bună parte din timp, nu prea mai există omogenitate în apărare.

Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de under foarte bune, FCSB nu. Atunci când folosește under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc plus echipei.