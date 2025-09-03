Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a decis viitorul! Tatăl său a făcut anunțul - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a decis viitorul! Tatăl său a făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 22:20

Gigi Becali a dorit să transfere un jucător din Liga 1, înainte de finalul perioadei de mercato. Acesta și-a decis viitorul, iar tatăl său a făcut anunțul.

Este vorba despre Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș. Gigi Becali a dorit să îl aducă la FCSB pentru a avea soluții U21, având în vedere că jucătorul are 20 de ani.

Mario Tudose, jucătorul dorit de Gigi Becali, și-a decis viitorul

Cristian Tudose, tatăl fundașului, a dezvăluit că fiul său nu va pleca la FCSB, în această perioadă de mercato. Acesta a transmis că a vorbit cu Mario, iar cei doi au hotărât ca mutarea la campioana României să nu se materializeze.

”Mario nu pleacă de la FC Argeș. Am vorbit cu fiul meu și nu este momentul unui transfer. Vreau să facă pași siguri și corecți. Ne bucură și ne motivează oferta, dar vom rămâne la FC Argeș.

Având în vedere sumele care s-au vehiculat, nu trebuie să te lași impresionat, ci să gândești în perspectivă, nu pe moment”, a spus Cristian Tudose, tatăl lui Mario, citat de gsp.ro.

De menționat este faptul că Mario Tudose este legitimat la FC Argeș, însă Benfica și-a păstrat 50% din drepturile federative ale acestuia. Românul a evoluat pentru gruparea din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY, în perioada junioratului (2021-2023).

Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!”

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a oferit suma de 1 milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Patronul campioanei a confirmat interesul pentru jucătorul respectv.

FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul” roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt.

Patronul de la FCSB a recunoscut că transferul lui Smolcic s-ar putea realiza. Gigi Becali a menționat însă că Mihai Stoica se ocupă de detaliile mutării, dând de înțeles că el este cel care negociază cu oficialii lui Eintracht Frankfurt.

„E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Smolcic s-a aflat, în aceată vară, și pe lista celor de la Anderlecht. Mutarea a picat însă, după ce jucătorul nu a trecut vizita medicală, din cauza unei probleme la genunchi.

Hrvoje Smolcic a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Rijeka. La Eintracht Frankfurt a ajuns în 2022, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Fundașul croat a atins cea mai mare cotă de piață în primăvara lui 2023. La momentul respectiv era cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

