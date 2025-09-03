Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a decis viitorul! Tatăl său a făcut anunțul - Antena Sport

Gigi Becali a dorit să transfere un jucător din Liga 1, înainte de finalul perioadei de mercato. Acesta și-a decis viitorul, iar tatăl său a făcut anunțul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș. Gigi Becali a dorit să îl aducă la FCSB pentru a avea soluții U21, având în vedere că jucătorul are 20 de ani.

Mario Tudose, jucătorul dorit de Gigi Becali, și-a decis viitorul

Cristian Tudose, tatăl fundașului, a dezvăluit că fiul său nu va pleca la FCSB, în această perioadă de mercato. Acesta a transmis că a vorbit cu Mario, iar cei doi au hotărât ca mutarea la campioana României să nu se materializeze.

”Mario nu pleacă de la FC Argeș. Am vorbit cu fiul meu și nu este momentul unui transfer. Vreau să facă pași siguri și corecți. Ne bucură și ne motivează oferta, dar vom rămâne la FC Argeș.

Având în vedere sumele care s-au vehiculat, nu trebuie să te lași impresionat, ci să gândești în perspectivă, nu pe moment”, a spus Cristian Tudose, tatăl lui Mario, citat de gsp.ro.