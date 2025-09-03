Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro - Antena Sport

Kurt Zouma a fost transferat de CFR Cluj. Fundașul cotat la 10 milioane de euro a devenit astfel cel mai scump jucător din Liga 1.
Oficialii lui CFR Cluj l-au prezentat oficial pe Kurt Zouma într-un mod genial. “Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului”, au notat reprezentanții clubului din Gruia, făcând referire la finala sezonului 9 a emisiunii Insula iubirii, ce a putut fi urmărită miercuri pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Kurt Zouma, cel mai scump jucător din Liga 1
Cotat la 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Kurt Zouma este jucătorul cu cea mai mare cotă de piață din Liga 1.
Acesta l-a detronat pe Darius Olaru, jucătorul celor de la FCSB, care ocupa prima poziție, înainte de transferul fundașului francez. La suma de 7,5 milioane de euro este cotat, în momentul de față, mijlocașul campioanei.
Acum, podiumul este completat de Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și Louis Munteanu, care sunt la egalitate, pe locul al 3-lea, cu o cotă de piață de 3 milioane de euro.
Care sunt cei mai scumpi jucători din Liga 1:
1. Kurt Zouma (CFR Cluj) – 10 milioane de euro
2. Darius Olaru (FCSB) – 7,5 milioane de euro
3. Daniel Bîrligea (FCSB) – 5 milioane de euro
4. Ștefan Târnovanu (FCSB) – 5 milioane de euro
5. Louis Munteanu (CFR Cluj) – 5 milioane de euro
6. Adrian Șut (FCSB) – 4,5 milioane de euro
7. Siyabonga Ngezana (FCSB) – 3,5 milioane de euro
8. Joyskim Dawa (FCSB) – 3 milioane de euro
9. Florin Tănase (FCSB) – 2,5 milioane de euro
10. David Miculescu (FCSB) – 2,5 milioane de euro
Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj!
Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj, iar clubul din Gruia a găsit un mod genial de a anunţa oficial transferul fostului jucător al lui Chelsea, deţinător al Ligii Campionilor.
CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a ajuns sub comanda lui Andrea Mandorlini.
“Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.
Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga citat de gsp.ro.
Contractul lui Zouma este valabil pe o perioadă de două sezoane, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni. Fundașul urmează să fie prezentat oficial în perioada următoare.
Cifrele lui Kurt Zouma
- Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
- Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
- Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
- Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
- West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
- Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
- Reacţia lui Neluţu Varga, după ce a realizat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1
- Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”! Lovitura verii în fotbalul românesc
- Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: “Sunt nebun?”
- Motivul pentru care Gigi Becali exclude transferul unui jucător de la CFR Cluj!
- Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului