Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro - Antena Sport

Kurt Zouma a fost transferat de CFR Cluj. Fundașul cotat la 10 milioane de euro a devenit astfel cel mai scump jucător din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii lui CFR Cluj l-au prezentat oficial pe Kurt Zouma într-un mod genial. “Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului”, au notat reprezentanții clubului din Gruia, făcând referire la finala sezonului 9 a emisiunii Insula iubirii, ce a putut fi urmărită miercuri pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Kurt Zouma, cel mai scump jucător din Liga 1

Cotat la 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Kurt Zouma este jucătorul cu cea mai mare cotă de piață din Liga 1.

Acesta l-a detronat pe Darius Olaru, jucătorul celor de la FCSB, care ocupa prima poziție, înainte de transferul fundașului francez. La suma de 7,5 milioane de euro este cotat, în momentul de față, mijlocașul campioanei.

Acum, podiumul este completat de Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și Louis Munteanu, care sunt la egalitate, pe locul al 3-lea, cu o cotă de piață de 3 milioane de euro.