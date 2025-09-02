"Lasă că-l sun pe Gigi Becali". Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj - Antena Sport

FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au acuzat mai multe greșeli de arbitraj. La câteva zile distanță de meciul din Gruia, Mihai Stoica a “pus tunurile” pe Sebastian Colțescu, spunând că ce s-a întâmplat pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu reprezintă o viciere de rezultat.

În plus, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a dezvăluit un dialog care a surprins o replică tăioasă între centralul partidei și Mihai Pintilii.

Mihai Stoica: “E o mare neobrăzare din partea lui”

FCSB a rămas cu o singură victorie în Liga 1, după ce a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2. Pe finalul meciului din Gruia, roș-albaștrii au cerut penalty la două faze intepretabile, prima la un presupus fault asupra lui Denis Alibec, iar cea de-a doua la un henț comis de Alexandru Păun.

Oficialii campioanei nu au rămas “datori” și au vorbit despre maniera arbitrajului lui Sebastian Colțescu, Mihai Stoica discutând și el recent despre ce s-a întâmplat. În plus, președintele CA a venit și cu o întâmplare care a surprins o “săgeată” aruncată de central înspre FCSB, petrecută chiar după meci. Colțescu a venit să discute cu Pintilii după meci și i-ar fi transmis acestuia în mod ironic că Gigi Becali este antrenorul echipei.

“Colțescu are neobrăzarea să vină la vestiar și să-i spună lui Pintilii… A venit și i-a zis «A înjurat cineva, Pintilii, ești responsabil». Într-adevăr, antrenorul principal este responsabil pentru comportamentul celor de pe bancă în timpul meciului.