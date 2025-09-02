"Lasă că-l sun pe Gigi Becali". Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
“Lasă că-l sun pe Gigi Becali”. Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 8:36

Comentarii
Sebastian Colțescu, înainte de partida dintre CFR Cluj și FCSB / Sport Pictures

FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au acuzat mai multe greșeli de arbitraj. La câteva zile distanță de meciul din Gruia, Mihai Stoica a “pus tunurile” pe Sebastian Colțescu, spunând că ce s-a întâmplat pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu reprezintă o viciere de rezultat.

În plus, președintele Consiliului de Administrație al FCSB a dezvăluit un dialog care a surprins o replică tăioasă între centralul partidei și Mihai Pintilii.

Mihai Stoica: “E o mare neobrăzare din partea lui”

FCSB a rămas cu o singură victorie în Liga 1, după ce a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2. Pe finalul meciului din Gruia, roș-albaștrii au cerut penalty la două faze intepretabile, prima la un presupus fault asupra lui Denis Alibec, iar cea de-a doua la un henț comis de Alexandru Păun.

Oficialii campioanei nu au rămas “datori” și au vorbit despre maniera arbitrajului lui Sebastian Colțescu, Mihai Stoica discutând și el recent despre ce s-a întâmplat. În plus, președintele CA a venit și cu o întâmplare care a surprins o “săgeată” aruncată de central înspre FCSB, petrecută chiar după meci. Colțescu a venit să discute cu Pintilii după meci și i-ar fi transmis acestuia în mod ironic că Gigi Becali este antrenorul echipei.

Colțescu are neobrăzarea să vină la vestiar și să-i spună lui Pintilii… A venit și i-a zis «A înjurat cineva, Pintilii, ești responsabil». Într-adevăr, antrenorul principal este responsabil pentru comportamentul celor de pe bancă în timpul meciului.

Pintilii i-a spus: «Nu sunt eu antrenor, nu știu cine a înjurat», iar apoi Colțescu i-a zis: «Lasă că îl sun pe Gigi Becali». Asta am auzit-o chiar eu. E o mare neobrăzare din partea lui Colțescu! Ne iei peste picior? Păi, ne-ai luat în timpul meciului peste picior. Asta este o sfidare a unei echipe care cu 3 zile în urmă o bătuse cu 3-0 pe Aberdeen“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Fazele controversate de arbitraj din CFR Cluj – FCSB au fost un subiect de discuție și pentru Florin Tănase, prezent în acest moment la Mogoșoaia în cantonamentul echipei naționale.

Comentarii


