Leo Grozavu a criticat arbitrajul, după 0-0 cu Petrolul: „Multe faze interpretate anapoda” - Antena Sport

Petrolul Ploiești și FC Botoșani au închis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, ceea ce înseamnă că moldovenii se mențin pe prima poziție în clasament.
Oaspeții au avut chiar ocazie de a pleca de pe ”Ilie Oană” cu toate cele trei puncte, însă penalty-ul executat de Zoran Mitrov a fost scos de portarul Krell.
Leo Grozavu rămâne cu picioarele pe pământ: „Nu visează nimeni”
FC Botoșani a continuat sezonul remarcabil și la Ploiești, acolo unde a reușit să scoată un punct din confruntarea cu Petrolul. Gruparea moldoveană a ratat o lovitură de la 11 metri, însă tehnicianul a fost supărat mai degrabă pe arbitraj.
Leo Grozavu a criticat deciziile luate de omul care a fost la centrul partidei, însă acesta a avut un discurs rațional și în ceea ce privește parcursul și obiectivele echipei din acest sezon.
„Un meci de uzură, crâncen, dueluri aspre. Sunt puțin supărat, pentru că au fost câteva momente, în care fazele au fost diferit interpretate. Nu este în regulă. Îmi pare rău pentru arbitru, îmi place stilul lui, dar au fost multe faze interpretate anapoda. Nu a prins cea mai bună seară.
Am luat un punct, nu e mult, dar nici puțin. Am întâlnit o echipă care era pe val, una este alta trebuie să ne mulțumim cu un punct. Mitrov era numărul 1, Mailat care era pe bancă. El marcase ultimul gol, nu facem un capăt de țară, poate să rateze orice. Krell ne-a apărat anul trecut, anul acesta la fel. Mitrov era într-o stare.. era obosit, și-a făcut treaba pe teren.
Campioană de toamnă-iarnă. Atacul cu cele mai multe goluri marcate, cea mai bună apărare. Nu primim premii pentru primul loc după 15 etape. Trebuie să încercăm să facem cât mai mult, nu se schimbă nimic. Nu e ușor, dar de asta suntem puși aici. Nu visează nimeni, suntem realiști. Cupele europene sunt după 40 de etape.
Noi avem un obiectiv, putem să-l realizăm mai repede dacă avem un comportament așa cum am avut în prima parte a campionatului. Mentalitatea trebuie în permanență antrenată. Va fi un retur de foc. Începe returul, va fi foarte dificil să menținem același ritm. Va fi dificil să menținem aceeași stare. Să rămânem echilibrați, avem alte lucruri de făcut”, a explicat Leo Grozavu.
Andrei Miron: „Cei de la Petrolul și-au dus misiunea până la capăt”
„Am controlat jocul, am avut posesie. Cei de la Petrolul și-au dus misiunea până la capăt, sunt mulțumiți cu acest egal. Nu sunt supărat pe Miron, penalty-ul se ratează. Mergem mai departe. E un punct foarte bun, nu am primit gol. Eram sigur că vom face un campionat bun, pentru că ne-am pregătit foarte bine. Jucătorii veniți s-au integrat bine, marea majoritate sunt cei de anul trecut.
Avem un meci la Constanța. Ne așteaptă un meci greu. Avem forță. E prea mult să vorbim de titlu. Obiectivul este salvarea de la retrogradare, dar după un asemenea parcurs, aș fi naiv să spun că nu aș vrea să jucăm în play-off. După ce ajungem acolo, vrei și mai mult”, a spus Andrei Miron, potrivit digisport.ro.
- Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză
- Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție
- Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB
- Sorin Cârțu, sfat pentru Mirel Rădoi după gestul controversat din Univ. Craiova – Rapid: “Asta îi trebuie”
- Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare”