Leo Grozavu a criticat arbitrajul, după 0-0 cu Petrolul: „Multe faze interpretate anapoda” - Antena Sport

Petrolul Ploiești și FC Botoșani au închis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 0-0, ceea ce înseamnă că moldovenii se mențin pe prima poziție în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oaspeții au avut chiar ocazie de a pleca de pe ”Ilie Oană” cu toate cele trei puncte, însă penalty-ul executat de Zoran Mitrov a fost scos de portarul Krell.

Leo Grozavu rămâne cu picioarele pe pământ: „Nu visează nimeni”

FC Botoșani a continuat sezonul remarcabil și la Ploiești, acolo unde a reușit să scoată un punct din confruntarea cu Petrolul. Gruparea moldoveană a ratat o lovitură de la 11 metri, însă tehnicianul a fost supărat mai degrabă pe arbitraj.

Leo Grozavu a criticat deciziile luate de omul care a fost la centrul partidei, însă acesta a avut un discurs rațional și în ceea ce privește parcursul și obiectivele echipei din acest sezon.

„Un meci de uzură, crâncen, dueluri aspre. Sunt puțin supărat, pentru că au fost câteva momente, în care fazele au fost diferit interpretate. Nu este în regulă. Îmi pare rău pentru arbitru, îmi place stilul lui, dar au fost multe faze interpretate anapoda. Nu a prins cea mai bună seară.