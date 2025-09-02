Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul! - Antena Sport

Închide meniul
Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!

Publicat: 2 septembrie 2025, 0:11

Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!

Liviu Ciobotariu / Hepta

Fanii Petrolului i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea cu Farul. Constănţenii au obţinut victoria cu un penalty transformat de Ionuţ Larie în minutul 87.

După 8 etape, Petrolul are numai 6 puncte şi ocupă locul 12 în Liga 1. Prahovenii sunt calificaţi în grupele Cupei României. Ciobotariu a spus după meci că nu se pune problema să îşi dea demisia.

Liviu Ciobotariu nu îşi dă demisia de la Petrolul!

E normal ca suporterii să fie supărați. Eu le înțeleg această supărare, ca după 8 etape să ai 6 puncte. Au fost și la Craiova, dar și la Constanța. Au dreptate. Am avut o discuție cu ei de 45 de minute.

Le-am explicat că trebuie să mai avem răbdare până intrăm pe linia normală, pe care ne-o dorim și noi, dar și suporterii.

(n.r. S-a vorbit despre o demitere. Ce știți despre asta?) Eu nu știu nimic. Vorbiți cu conducerea. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, vom discuta.

Pe mine nu m-a anunțat nimeni nimic. Am vorbit și cu președintele, dar am vorbit și cu suporterii.

Nu sunt omul care să plece la greu! Ar fi o chestie de neseriozitate, mai ales când echipa este jos. Mă voi lupta până când vom avea rezultate”, a declarat Liviu Ciobotariu, pentru digisport.ro, după Farul – Petrolul 2-1.

Farul – Petrolul 2-1

Farul a învins-o, luni seara, pe teren propriu, cu 2-1, pe Petrolul, în ultimul meci al etapei a opta din Liga 1. Ploieştenii au început bine meciul de la Ovidiu, cu Tolea lovind bara, în minutul 8, însă cei care au deschis scorul au fost jucătorii gazdelor. Maftei a centrat în careu şi Răzvan Tănasă a înscris frumos, în minutul 29.

Oaspeţii au egalat în minutul 34, prin Chică-Roşă, care a marcat din pasa lui Grozav. Prima parte s-a încheiat cu şutul puternic, dar pe lângă poartă expediat de Tolea. Markovic a trimis în bara transversală în minutul 68, iar trei minute mai târziu acelaşi jucător a înscris, însă golul a fost anulat de VAR, după o aşteptare îndelungată, pentru o poziţie de ofsaid. Markovic a mai lovit o dată bara, dar în minutul 84 Dongmo l-a faultat pe Sima, în careu, iar după verificarea VAR s-a dictat penalty pentru gazde. Larie a transformat impecabil şi din minutul 87 Farul a condus cu 2-1.

Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 90+2, iar Farul – Petrolul s-a încheiat cu victoria constănţenilor, scor 2-1. Farul reuşeşte prima victorie după trei etape şi este pe locul 6, cu 13 puncte. Petrolul rămâne cu 6 puncte, pe locul 12.

