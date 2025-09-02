Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul! - Antena Sport

Fanii Petrolului i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea cu Farul. Constănţenii au obţinut victoria cu un penalty transformat de Ionuţ Larie în minutul 87.

După 8 etape, Petrolul are numai 6 puncte şi ocupă locul 12 în Liga 1. Prahovenii sunt calificaţi în grupele Cupei României. Ciobotariu a spus după meci că nu se pune problema să îşi dea demisia.

Liviu Ciobotariu nu îşi dă demisia de la Petrolul!

“E normal ca suporterii să fie supărați. Eu le înțeleg această supărare, ca după 8 etape să ai 6 puncte. Au fost și la Craiova, dar și la Constanța. Au dreptate. Am avut o discuție cu ei de 45 de minute.

Le-am explicat că trebuie să mai avem răbdare până intrăm pe linia normală, pe care ne-o dorim și noi, dar și suporterii.

(n.r. S-a vorbit despre o demitere. Ce știți despre asta?) Eu nu știu nimic. Vorbiți cu conducerea. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, vom discuta.