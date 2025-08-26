Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram ratează returul cu Bașakșehir - Antena Sport

Universitatea Craiova nu va putea conta pe Ștefan Baiaram în cea de-a doua manșă a “dublei” cu Bașakșehir. Atacantul oltenilor a ieșit accidentat după meciul cu Petrolul, iar problemele la genunchiul stâng îl obligă pe Mirel Rădoi să nu îl includă în lot pentru partida de pe Ion Oblemenco.
Meciul dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir va avea loc joi, de la ora 20:30.
Baiaram ratează meciul cu Bașakșehir
Universitatea Craiova a învins-o în manșa tur din play-off-ul Conference League pe Istanbul Bașakșehir, scor 2-1, după care a câștigat și cu Petrolul în campionat cu 2-0. Victoria din Liga 1 a venit însă cu un preț extrem de scump, cel al accidentării lui Baiaram.
Fotbalistul care a marcat golul de 2-0 în confruntarea de pe Ion Oblemenco s-a accidentat la genunchi, iar până acum puțin timp situația sa era incertă. În cele din urmă, s-a aflat ce se va întâmpla cu jucătorul de 22 de ani.
Potrivit gsp.ro, Baiaram va rata meciul retur cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League, una dintre cele mai importante partide ale alb-albaștrilor din startul de sezon. Atacantul a efectuat un RMN și deși nu are nimic, a semnalat dureri, motiv pentru care a renunțat și în timpul antrenamentului de astăzi.
În plus, Baiaram a fost scos și de la conferința de presă a Universității, unde trebuia să participe alături de Mirel Rădoi. În locul său, în fața jurnaliștilor se va afla Nicușor Bancu.
