România e vicecampioană europeană la tenis de masă. Tricolorii, argint după marea finală cu Franța - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 19 octombrie 2025, 19:14

Naționala masculină de tenis de masă a României / Facebook Federația Română de Tenis de Masă

România a obținut medalia de argint în competiția masculină de la Campionatul European de Tenis de Masă pe Echipe. Tricolorii au cedat în finala contra Franței, scor 0-3, devenind astfel vicecampioni continentali.

Astfel, în ciuda eșecului din ultimul act, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Iulian Chiriță au atins o performanță formidabilă care nu a mai fost realizată de mult timp la nivel masculin în acest sport. Jucătorii din România au cedat în marea finală în duelurile cu Alexis și Felix Lebrun, respectiv Simon Gauzy.

VIDEO | România – Franţa 0-3

Update O. Ionescu – Gauzy 9-11, 9-11, 11-3, 3-11: Francezii au câștigat ultimul punct și sunt campioni europeni.

Update O. Ionescu – Gauzy 9-11, 9-11, 11-3: Românul are o tresărire de orgoliu și se impune în setul al treilea al partidei.

Update O. Ionescu – Gauzy 9-11, 9-11: Românul cedează și al doilea set cu același scor precum în primul.

Update O. Ionescu – Gauzy 9-11: Francezul câștigă primul set al meciului.

Update: Urmează partida dintre Ovidiu Ionescu și Simon Gauzy.

Update E. Ionescu – F. Lebrun 3-11, 11-9, 5-11, 4-11: Eduard Ionescu pierde meciul cu Felix Lebrun, iar Franța conduce România cu 2-0 la general în finală.

Update E. Ionescu – F. Lebrun 3-11, 11-9, 5-11: Eduard Ionescu cedează în al treilea set al duelului cu Felix Lebrun.

Update E. Ionescu – F. Lebrun 3-11, 11-9: Eduard Ionescu se impune în setul al doilea.

Update E. Ionescu – F. Lebrun 3-11: Francezul câștigă categoric primul set al meciului contra lui Ionescu.

Update: Urmează meciul dintre Felix Lebrun și Eduard Ionescu.

Update Chiriță – A. Lebrun 2-11, 6-11, 7-11: Francezul aduce primul punct pentru echipa sa în finala contra României.

Update Chiriță – A. Lebrun 2-11, 6-11: Iulian Chiriță cedează și în al doilea set al duelului cu Alexis Lebrun.

Update Chiriță – A. Lebrun 2-11: Românul a cedat în primul set al meciului.

Update: A început partida dintre România și Franța. Primul meci al finalei îi pune față în față pe Alexis Lebrun și pe Iulian Chiriță.

Aşa cum a spus şi Iulian Chiriţă după calificarea istorică în finala Europeanului, echipa naţională de tenis de masă de băieţi a obţinut deja cea mai mare performanţă de până acum. Tricolorii vor încerca să îi învingă pe fraţii Alexis şi Felix Lebrun şi pe Simon Gauzy pentru a obţine aurul continental.

Meciul România – Slovenia 3-0, din semifinale, a început cu partida dificilă a lui Iulian Chiriţă cu Darko Jorgic. Chiriţă s-a impus cu 12-10 în decisiv.

Au urmat victoriile cu 3-0 la seturi pentru Eduard Ionescu, cu Deni Kozul, şi Ovidiu Ionescu, cu Bojan Tokic. Imediat după victoria lui Ovidiu Ionescu tricolorii au făcut hora bucuriei, la fel ca în victoria precedentă cu Olanda. Şi fetele au făcut acelaşi lucru după calificarea în finală.

După ce au învins Olanda cu 3-0, tricolorele au mers din nou să îi susţină pe băieţi în tentativa lor de a ajunge în finala Europeanului. Sub privirile lui Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman, tricolorii au reuşit o nouă performanţă istorică, după medalia deja cucerită în urma victoriei din sferturi cu campioana en-titre Suedia.

Tricolorii vor disputa prima lor finală europeană din istorie. România, a şasea favorită la Campionatul European de la Zadar (Croaţia), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY, a mai jucat şase semifinale de-a lungul istoriei, la ediţiile din: 1958, 1964, 1966, 2005, 2007, 2009.

România – Slovenia 3-0

Iată scorul pe seturi în disputa România – Slovenia din semifinalele Europeanului, meci care a fost în direct în AntenaPLAY:

Iulian Chiriţă – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

