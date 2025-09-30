Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: "Am avut o discuţie lungă de 30 de minute" - Antena Sport

Octavian Popescu nu îşi regăseşte forma din primele sezoane petrecute la FCSB şi a ajuns rezervă la echipa lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, adunând în acest sezon 248 de minute în 6 meciuri, trecându-şi în cont un assist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe vremea când jucătorul ajuns la 22 de ani era chemat la naţionala de tineret, Lucian Sânmărtean a purtat o discuţie deschisă cu atacantul roş-albaştilor, iar răspunsul acestuia a venit pe teren.

Lucian Sânmărtean, dialog de 30 de minute cu Octavian Popescu

“Am avut discuții cu copilașii la U19. M-am alăturat grupului și am fost desemnat de domn profesor Ion Marin să vorbesc cu copilașii. Au un nivel de inteligență peste medie. În momentul în care reușești să le atingi cordițele alea sensibile afli niște chestii foarte importante care te ajută.

Nu se deschid cu toată lumea, pentru că mulți dintre ei sunt introvertiți. Au o sensibilitate aparte, așa cum e și Tavi Popescu. Am avut o discuție cu el la echipa națională într-o seară. Stăteam cu nea Ion magazionerul, era destul de târziu, și a venit Tavi să-și ia echipamentul pentru a doua zi, că abia venise în cantonament.

Am avut o discuție lungă cu el, cam de 30 de minute. I-am expus cam cum îl văd eu, iar în următoarele două jocuri a făcut diferența pentru echipa națională. Trebuie mereu să găsești discuțiile din cadrul grupului. Sunt niște jucători talentați, dar care ar putea avea mari probleme din punct de vedere al socialului.