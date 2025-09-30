Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: "Am avut o discuţie lungă de 30 de minute" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: “Am avut o discuţie lungă de 30 de minute”

Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: “Am avut o discuţie lungă de 30 de minute”

Publicat: 30 septembrie 2025, 9:31

Comentarii
Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: Am avut o discuţie lungă de 30 de minute

Octavian Popescu, în timpul unui antrenament - Sport Pictures

Octavian Popescu nu îşi regăseşte forma din primele sezoane petrecute la FCSB şi a ajuns rezervă la echipa lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, adunând în acest sezon 248 de minute în 6 meciuri, trecându-şi în cont un assist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe vremea când jucătorul ajuns la 22 de ani era chemat la naţionala de tineret, Lucian Sânmărtean a purtat o discuţie deschisă cu atacantul roş-albaştilor, iar răspunsul acestuia a venit pe teren.

Lucian Sânmărtean, dialog de 30 de minute cu Octavian Popescu

“Am avut discuții cu copilașii la U19. M-am alăturat grupului și am fost desemnat de domn profesor Ion Marin să vorbesc cu copilașii. Au un nivel de inteligență peste medie. În momentul în care reușești să le atingi cordițele alea sensibile afli niște chestii foarte importante care te ajută.

Nu se deschid cu toată lumea, pentru că mulți dintre ei sunt introvertiți. Au o sensibilitate aparte, așa cum e și Tavi Popescu. Am avut o discuție cu el la echipa națională într-o seară. Stăteam cu nea Ion magazionerul, era destul de târziu, și a venit Tavi să-și ia echipamentul pentru a doua zi, că abia venise în cantonament.

Am avut o discuție lungă cu el, cam de 30 de minute. I-am expus cam cum îl văd eu, iar în următoarele două jocuri a făcut diferența pentru echipa națională. Trebuie mereu să găsești discuțiile din cadrul grupului. Sunt niște jucători talentați, dar care ar putea avea mari probleme din punct de vedere al socialului.

Reclamă
Reclamă

Acest copil are un talent ireal, dar uite că fluctuează cu prezențele la FCSB. Dacă este cineva să se aplece mai mult către acest copil, să-i înțeleagă stările… Sunt copii care se ascund, au în ei foarte multe chestii. În față spun că profesorul are dreptate, dar în timpul jocului nu regăsești ce s-a discutat la antrenament. Cineva dacă are grijă de acest copilaș, trebuie să-l readucă, pentru că e un copil fantastic. Ar fi păcat ca acest mare talent să se piardă”, a spus Sânmărtean, citat de prosport.ro.

Ajuns la 22 de ani, Tavi nu mai e eligibil nici pentru regula U21, iar Gigi Becali a susţinut în mai multe rânduri că evoluţiile sale slabe au legătură şi cu anumite probleme pe care le-ar avea în viaţa personală sportivul cotat acum la 1.4 milioane de euro.

 

A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de ușiA plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Observator
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
9:10
Vestea uriaşă primită de Inter şi Milan! Investiţie de 1.2 miliarde de euro. Decizia luată la 03:46 dimineaţa
8:47
Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”
8:24
LeBron James începe sezonul 23 din NBA: “Nu ştiu când va fi finalul”
8:18
Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!”
7:55
Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: “E o prostie monumentală”
6:55
VIDEOBernadette Szocs – Yu-Jhun Li 0-3. Bernie e OUT de la China Smash 2025
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR 6 Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”