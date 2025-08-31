"M-am felicitat când l-am readus" Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: "Muncește ca un leu!" - Antena Sport

Mihai Rotaru a venit cu un val de laude pentru Mirel Rădoi. Patronul s-a declarat impresionat de antrenorul care a dus-o pe Universitatea Craiova în grupa principală de Conference League.
Oltenii au parte de un start excelent de sezon, cu Mirel Rădoi pe bancă. Echipa din Bănie e pe primul loc în Liga 1, cu 19 puncte și este calificată în grupa principală de Conference League, după victoriile cu Bașakșehir, din play-off.
Mihai Rotaru a dezvăluit că s-a felicitat în momentul în care a decis să îl readucă pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova.
Patronul oltenilor a explicat că tehnicianul „face o treabă extraordinară” și este convins că acesta va obține rezultate excelente la Universitatea Craiova.
“M-am felicitat când l-am readus. Rădoi face o treabă extraordinară. Ceea ce face el este dincolo de admirat. Munceşte ca un leu, 24 din 24 de ore. E implicat, are o viziune complet diferită despre fotbal. Asta ne ajută şi cred că este un tip care va reuşi la Craiova. Ne dorim titlul după zeci de ani”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.
Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova în ianuarie 2025. De atunci a adunat 31 de meciuri pe banca oltenilor, în care a înregistrat o medie de 1,97 puncte per meci, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Rădoi a mai avut un mandat pe banca oltenilor în 2022. Atunci, tehnicianul a pregătit echipa din Bănie în perioada august – decembrie, adunând 20 de meciuri și o medie de 1,75 puncte per meci.
