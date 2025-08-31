Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"M-am felicitat când l-am readus" Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: "Muncește ca un leu!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “M-am felicitat când l-am readus” Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: “Muncește ca un leu!”

“M-am felicitat când l-am readus” Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: “Muncește ca un leu!”

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 17:17

Comentarii
M-am felicitat când l-am readus Mihai Rotaru, val de laude pentru Mirel Rădoi: Muncește ca un leu!

COLAJ: Hepta și Profimedia

Mihai Rotaru a venit cu un val de laude pentru Mirel Rădoi. Patronul s-a declarat impresionat de antrenorul care a dus-o pe Universitatea Craiova în grupa principală de Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii au parte de un start excelent de sezon, cu Mirel Rădoi pe bancă. Echipa din Bănie e pe primul loc în Liga 1, cu 19 puncte și este calificată în grupa principală de Conference League, după victoriile cu Bașakșehir, din play-off.

Mihai Rotaru a venit cu un val de laude pentru Mirel Rădoi

Mihai Rotaru a dezvăluit că s-a felicitat în momentul în care a decis să îl readucă pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova.

Patronul oltenilor a explicat că tehnicianul „face o treabă extraordinară” și este convins că acesta va obține rezultate excelente la Universitatea Craiova.

“M-am felicitat când l-am readus. Rădoi face o treabă extraordinară. Ceea ce face el este dincolo de admirat. Munceşte ca un leu, 24 din 24 de ore. E implicat, are o viziune complet diferită despre fotbal. Asta ne ajută şi cred că este un tip care va reuşi la Craiova. Ne dorim titlul după zeci de ani”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova în ianuarie 2025. De atunci a adunat 31 de meciuri pe banca oltenilor, în care a înregistrat o medie de 1,97 puncte per meci, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Rădoi a mai avut un mandat pe banca oltenilor în 2022. Atunci, tehnicianul a pregătit echipa din Bănie în perioada august – decembrie, adunând 20 de meciuri și o medie de 1,75 puncte per meci.

Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor

Alb-albaștrii și-au aflat programul exact, respectiv ce echipe va întâlni în fiecare etapă, la ce zi și la ce oră.

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

Oltenii debutează în cea de-a treia competiție UEFA pe data de 2 octombrie 2025 și își vor încheia campania din grupe pe 18 decembrie 2025.

Universitatea Craiova a trecut rând pe rând în preliminariile Conference League de FK Sarajevo, Spartak Trnava și de Istanbul Bașakșehir pentru a ajunge în faza principală a Conference League. Ultima “dublă”, cea cu formația din Turcia, a fost și cea mai echilibrată raportat la valoarea adversarei, fiind câștigată de “leii din Bănie” cu scorul de 5-2 la general.

  • Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, 22:00)
  • Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, 22:00)
  • Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, 22:00)
  • Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, 19:45)
  • Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, 19:45)
  • Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, 22:00)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?”
Fanatik.ro
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?”
19:36
LIVE SCOREGenoa – Juventus se joacă ACUM! Stanciu, titular. Rațiu, duel „de foc” cu Barcelona. Programul stranierilor
19:19
Fenerbahce face cel mai scump transfer din istoria clubului. Viitoarea adversară a FCSB-ului, mutare de Champions League
18:53
Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: “Am uitat să jucăm fotbal”
18:49
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Liverpool – Arsenal 0-0. Manchester City, învinsă dramatic de Brighton
18:40
Inter – Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava
18:30
LIVE SCOREBotoşani – Universitatea Craiova 0-0. Ocazie mare ratată de oltenii lui Mirel Rădoi
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 6 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”