Mario Camora, avertisment pentru colegii lui după umilinţa pe care CFR i-a administrat-o rivalei U: "Nu suntem pe locul dorit" - Antena Sport

Ne bucurăm că am terminat cu un scor bun şi, mai important, că nu am primit gol.

E dulce (n.r.: victoria) că e rivala, dar obiectivul nostru nu e să batem doar U. Obiectivul nostru e să fim acolo sus şi pentru asta trebuie să batem pe toată lumea.

A fost ceva ce ne-a lipsit (n.r.: ca CFR să marcheze repede). În celelalte meciuri am avut ocazii şi nu am marcat, astăzi la prima minge pe poartă am marcat. Am mai avut ocazii, putea fi şi mai mare scorul.

„E o distanţă mare faţă de FCSB”

Am încercat să îi motivăm pe colegi. Noi, cei care suntem de mai mult timp aici, ştim ce înseamnă să joci pentru CFR Cluj.

Vasile Mogoş trece printr-un moment mai greu, am vorbit cu băieţii să îi dedicăm victoria.

Nu suntem pe locul pe care ni-l dorim, suntem la 8 puncte de FCSB. Mai sunt meciuri de jucat, dar e o distanţă mare. Am pierdut multe meciuri cu ghinion. E dureros, suntem la 8 puncte, vom vedea ce distanţă va fi când vom intra în play-off”, a declarat Mario Camora pentru digisport.ro după CFR Cluj – U Cluj 4-0. Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la U Cluj: „Jucătorii au nevoie de o altă persoană” Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că vrea să plece de la U Cluj. Tehnicianul a avut o reacție dură după eșecul uluitor cu CFR Cluj. Partida dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 4-0. Derby-ul Clujului a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. „Nu demisionez, dar poate jucătorii au nevoie de o altă persoană. O să discut și cu cei din conducere, dar poate ar trebui să se gândească și la altă variantă. Sunt principalul vinovat după acest rezultat. Nu are rost să vorbim de tactică, nu e nimic de analizat astăzi. Este o diferență de valoare, de pregătire. Unii jucători sunt destul de fricoși încă, au nevoie de timp pentru maturizare. Jucătorilor le-am spus că le mulțumesc, le-am urat o vacanță frumoasă. Eu sunt responsabil pentru această formă slabă, pentru modul în care ne-am prezentat astăzi. Ideea este că că nu demisionez, dar conducerea ar putea lua în calcul și varianta schimbării unui antrenor”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro. CFR Cluj – U Cluj 4-0. Jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău, umiliți în derby-ul Clujului. „Feroviarii” au făcut spectacol CFR Cluj – U Cluj 4-0 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 21 a sezonului de Liga 1. Reclamă

Meciul a început excelent pentru echipa lui Andrea Mandorlini. În minutul 2, Karlo Muhar a deschis scorul cu o lovitură de cap. A urmat apoi reușita lui Bîrligea, din minutul 41, dar și „dubla” lui Otele (min. 77 și min. 88). După acest rezultat, CFR este pe 2 în Liga 1, cu 36 de puncte, la 8 lungimi de liderul FCSB. De cealaltă parte, U Cluj este pe 8, cu 29 de puncte.

CFR Cluj: CFR Cluj: Sava – Boben, Kresic, M. Ilie – Krasniqi, Muhar, Tachtsidis, Camora – Otele, Bîrligea, Avonou

Rezerve: Hindrich, Manea, Morgan, Cvek, R. Filip, Fică, Deac, Luca Mihai, Juricic

Antrenor: Andrea Mandorlini

U Cluj: U Cluj: Iliev – Peteleu, Masoero, Mitrea, Vătăjelu – Doukoure, Fossati, Chipciu – Manu – I. Stoica, D. Popa

Rezerve: Gorcea, Simion, Pițian, Miron, Silaghi, Popadiuc, V. Gheorghe, Cîmpanu, Filip Ilie

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău