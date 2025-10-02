Reacţia lui Gigi Becali, după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB - Universitatea Craiova - Antena Sport

Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 12 din Liga 1. Pentru Kovacs, acesta va fi abia al cincilea meci din acest sezon pe plan intern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Precedentele patru meciuri pe care le-a arbitrat Kovacs în Liga 1 s-au încheiat la egalitate, printre care şi derby-ul dintre Rapid şi FCSB, scor 2-2.

Cum a reacţionat Gigi Becali după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova

Gigi Becali este încântat că Istvan Kovacs a fost delegat la meciul pe care echipa sa îl va disputa împotriva liderului din Liga 1. Mai mult, patronul roş-albaştrilor consideră că centralul din Carei este cel mai bun arbitru la ora actuală din România:

“Foarte bună! (n.r. decizia) Altul mai bun nu există”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Interesant este faptul că Istvan Kovacs a arbitrat sezonul acesta doar cinci meciuri în Liga 1. Mai mult, ultimul duel pe care l-a condus în prima ligă sezonul acesta a fost pe 22 august, UTA Arad – Unirea Slobozia.