Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina” - Antena Sport

Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina”

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 18:11

Marius Măldărășanu la meciul cu CFR Cluj / SPORT PICTURES

Hermannstadt continuă să facă un sezon catastrofal, după ce a suferit încă un eșec în Liga 1. Gruparea sibiană a cedat cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la CFR Cluj, asta deși a condus încă din minutul 10.

Cu doar două victorii în acest sezon, finalista din sezonul trecut din Cupa României se află în prezent doar pe locul al 13-lea, cu un total de 10 puncte în 12 etape.

Hermannstadt, al 6-lea eșec al sezonului în Liga 1

Hermannstadt va avea un sezon dificil în Liga 1, având în vedere faptul că duminică a suferit a șasea înfrângere din actuala ediție de campionat, pe terenul celor de la CFR Cluj.

Gruparea sibiană a condus jocul din minutul 10, însă a fost răpusă de o prestație fantastică a lui Louis Munteanu, care a înscris și a pasat decisiv în Gruia.

La finalul partidei, Marius Măldărășanu a vorbit despre situația pe care o traversează formația care în sezonul precedent a jucat finala Cupei României. De asemenea, el a comentat și convocarea lui Kevin Ciubotaru, care va ajunge sub comanda lui Mircea Lucescu.

„A câștigat echipa mai bună, mai valoroasă, suntem realiști. Asta s-a văzut pe parcursul jocului. Au fost multe momente în care s-a văzut că avem teamă. Diferența a fost făcută de faptul că ne-am apărat foarte jos și am făcut greșeli pe care nu le putem elimina.

Am avut șansa să facem 2-2, nu știu dacă era meritat, dar ar fi fost un punct muncit. E un rezultat corect pentru o echipă mult mai valoroasă. Am început rău chiar dacă toată lumea a spus că putem avea mai multe puncte. Asta este, suntem acolo, ne batem acolo jos”.

Marius Măldărășanu: „Mergem înainte, nu e confortabil”

„Vedeți cât de echilibrat e acest campionat, la fel ca anul trecut. Nu cred că trebuie să ne gândim că putem bate la CFR sau la alte echipe mari. Suntem realiști, pot fi scoase puncte din astfel de meciuri, dar trebuie să ne câștigăm punctele cu echipele de nivelul nostru.

E adevărat că ne dezavantajează rezultatele echipelor de sub noi că s-au apropiat, dar acesta e fotbalul. Mergem înainte, nu e confortabil. Locul din clasament și punctele pe care le avem ne fac poate să ne pierdem încrederea pentru că sunt jucători de moral”.

Măldărășanu, despre faptul că Ciubotaru a fost chemat la națională: „Odată cu această convocare, încrederea lui va crește”

„Au mai trecut prin situația asta. Unii dintre ei au avut momente mai bune și mai rele în carieră și trebuie să își aducă aminte ce au făcut în cele mai puțin bune.

E un jucător bun, a făcut un meci bun și la U21, a profitat de șansa pe care a avut-o. Noi sezonul l-am început cu Stancu și el a început bine. Când a intrat, a intrat foarte bine și i se dă încredere. A avut personalitate chiar dacă a făcut și greșeli, încearcă ceva. Odată cu această convocare, încrederea lui va crește. Sper să nu fie doar un ajutor din partea lui Nea Mircea pentru el, ci el să ajute cu adevărat echipa națională”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.

