Marius Măldărășanu, descumpănit după eșecul cu CFR: „Am făcut greșeli pe care nu le putem elimina” - Antena Sport

Hermannstadt continuă să facă un sezon catastrofal, după ce a suferit încă un eșec în Liga 1. Gruparea sibiană a cedat cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la CFR Cluj, asta deși a condus încă din minutul 10.

Cu doar două victorii în acest sezon, finalista din sezonul trecut din Cupa României se află în prezent doar pe locul al 13-lea, cu un total de 10 puncte în 12 etape.

Hermannstadt, al 6-lea eșec al sezonului în Liga 1

Hermannstadt va avea un sezon dificil în Liga 1, având în vedere faptul că duminică a suferit a șasea înfrângere din actuala ediție de campionat, pe terenul celor de la CFR Cluj.

Gruparea sibiană a condus jocul din minutul 10, însă a fost răpusă de o prestație fantastică a lui Louis Munteanu, care a înscris și a pasat decisiv în Gruia.

La finalul partidei, Marius Măldărășanu a vorbit despre situația pe care o traversează formația care în sezonul precedent a jucat finala Cupei României. De asemenea, el a comentat și convocarea lui Kevin Ciubotaru, care va ajunge sub comanda lui Mircea Lucescu.