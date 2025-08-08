Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: "S-a datorat în primul rând lor" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 8 august 2025, 12:59

Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: S-a datorat în primul rând lor

Mihai Stoica / Sport Pictures

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre victoria campioanei României, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. FCSB i-a învins pe kosovarii de la Drita cu 3-2, asta după ce oaspeţii au condus cu 2-0.

FCSb a reuşit o repriză secundă foarte bună şi a înscris de trei ori. Golul victoriei a fost marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 90+4, din lovitură de la 11 metri.

Mihai Stoica şi-a scos pălăria în faţa fanilor, după FCSB – Drida 3-2

FCSB a revenit în ciuda parcursului modest din ultima perioadă. Campioana a pus capăt unei serii de partu înfrângeri la rând odată cu succesul de pe Arena Naţională.

Jocul modest şi rezultatele nesatisfăcătoare s-au reflectat şi în numărul de spectatori prezenţi pe cel mai mare stadion al ţării la meciu de joi. Aproximativ 10.000 de suporteri i-au încurajat pe elevii lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, este de părere că cei prezenţi pe Arena Naţională joi seară au avut un rol crucial în succesul campioanei României. Stoica a făcut apoi referire şi la fanii altor echipe, spunând că, după patru înfrângeri la rând, aşa cum s-a întâmplat cu FCSB, ar fi ieşit scandal la scorul de 2-0 pentru oaspeţi.

“Remontada s-a datorat în primul rând celor din Peluza Nord și tribune. La alții, după 4 înfrângeri și 0-2 pe tabelă, se lăsa cu admonestări, amenințări și plecat acasă. Nu și la noi”, a scris Mihai Stoica, pe contul său de Facebook.

Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2

După meciul de pe Arena Naţională, Daniel Bîrligea a început să plângă în timpul interviului. Atacantul a avut o reacţie de clasă şi a explicat căderea de formă a campioanei.

Gigi Becali l-a lăudat pe Bîrligea, cât şi pe Octavian Popescu. Patronul de la FCSB l-a remarcat şi pe Dennis Politic, care a fost trimis în teren în a doua repriză.

“Astă seară, nu numai că şi-a revenit echipa…două lucruri mari, Bîrligea este cel pe care l-am cunoscut, ba chiar mai bun, şi George Popescu cred că va fi mai bine decât a fost. Am câştigat doi jucători, şi-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. Golul pe care l-a dat, e specialist, e fotbalist. Asta am câştigat, l-am câştigat şi pe Politic, începe să fie cel pentru care am făcut atâtea sacrificii ca să-l iau.

Nu am avut emoţii. Nu ai cum…când era 1-0, mă gândeam să egalăm să ne calificăm acolo. Shkendija era mai slabă decât asta. Dar totuşi, i-am dominat. Mingea numai la noi, au dat două goluri cum am dat. Nu neapărat diferenţa…e diferenţa de valoare, asta este.

A făcut Chiricheş nişte greşeli, nu e atent la mijlocul terenului. Nu, am vorbit la pauză şi am zis că o să intre Politic în locul lui Chiricheş. Sau Malcom, au zis că mai bine el, au făcut cum au vrut ei”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Drita 3-2.

