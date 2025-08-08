Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: "S-a datorat în primul rând lor" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre victoria campioanei României, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. FCSB i-a învins pe kosovarii de la Drita cu 3-2, asta după ce oaspeţii au condus cu 2-0.

FCSb a reuşit o repriză secundă foarte bună şi a înscris de trei ori. Golul victoriei a fost marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 90+4, din lovitură de la 11 metri.

Mihai Stoica şi-a scos pălăria în faţa fanilor, după FCSB – Drida 3-2

FCSB a revenit în ciuda parcursului modest din ultima perioadă. Campioana a pus capăt unei serii de partu înfrângeri la rând odată cu succesul de pe Arena Naţională.

Jocul modest şi rezultatele nesatisfăcătoare s-au reflectat şi în numărul de spectatori prezenţi pe cel mai mare stadion al ţării la meciu de joi. Aproximativ 10.000 de suporteri i-au încurajat pe elevii lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, este de părere că cei prezenţi pe Arena Naţională joi seară au avut un rol crucial în succesul campioanei României. Stoica a făcut apoi referire şi la fanii altor echipe, spunând că, după patru înfrângeri la rând, aşa cum s-a întâmplat cu FCSB, ar fi ieşit scandal la scorul de 2-0 pentru oaspeţi.