Mihai Stoica a răbufnit la FCSB - Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: "Stați acasă, beți o bere" - Antena Sport

Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere”

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 22:01

Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: Stați acasă, beți o bere

Mihai Stoica / Sport Pictures

Mihai Stoica a venit cu un mesaj dur pentru suporterii FCSB-ului care au decis să nu vină pe stadion la derby-ul cu Universitatea Craiova. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis înainte de startul meciului că preferă să aibă mai puțini oameni în tribune, atât timp cât sunt unii loiali.

Stoica a vrut să dea de înțeles prin declarația sa că fanii trupei lui Charalambous care n-au ajuns pe Arena Națională sunt doar suporteri de rezultat. Sâmbătă dimineața, se vânduseră 7000 de bilete pentru meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, iar pe stadion au ajuns să fie aproximativ 10.000 de suporteri.

Mihai Stoica, atac fără menajamente către propriii suporteri

Foarte puțini fani, dar mai bine așa. Prefer să jucăm cu 10.000 – 12.000 de fani care simt ceva pentru echipa asta, care vin în orice condiții, decât cu cetățeni care vin doar când sunt 24,5 grade Celsius afară, când sunt rezultate sau când e sărbătoare a doua zi după meci și nu se duc la muncă.

Staţi acasă, fraților, beți o bere, foarte frumos, e excepțional! Lăsați-i să vină la stadion pe cei pentru care chiar contează echipa asta“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Înainte de meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, președintele CA făcuse apel la suporteri pentru a veni în număr cât mai mare la stadion, după ce roș-albaștrii au pierdut în Europa League contra lui Young Boys Berna.

