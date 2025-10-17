Mihai Stoica l-a desființat pe George Găman, după erorile din Csikszereda - CFR: „Ar trebui să se lase” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 17 octombrie 2025, 16:53

Mihai Stoica l-a desființat pe George Găman, după erorile din Csikszereda – CFR: Ar trebui să se lase”

George Găman în meciul Csikszereda - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Csikszereda și CFR Cluj au disputat joi seară restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1, iar partida a fost una plină de dramatism. George Găman a fost la centrul acestei partide, acesta fiind aspru criticat pentru deciziile luate în timpul partidei.

Acesta a luat o decizie eronată în finalul jocului de la Miercurea Ciuc și a acordat și penalty pentru formația gazdă la ultima fază a meciului, când ciucanii au restabilit egalitatea.

Mihai Stoica, atac la adresa lui George Găman

Prestația lui George Găman din meciul Csikszereda – CFR Cluj a fost pusă de mulți sub semnul întrebării, după mai multe decizii controversate ale centralului. Mihai Stoica l-a taxat imediat pe acesta și a avut un mesaj clar pentru el.

„Aseară, spre exemplu, la Csíkszereda – CFR Cluj, decizia finală s-a luat la VAR. Nu vreau să vorbesc de Găman, că iar ajung pe la comisii. Înțeleg că Găman e foarte sensibil. E foarte sensibil el și e în joc, știu eu… Găman a fluierat în timpul unei faze de gol! Nu a mai ținut cont de VAR, de nimic. A fluierat fault la portar după ce s-a încheiat faza. Verifici după, la VAR. Așa îți rămâne decizia din teren. Adio, arbitraj!

Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă. Pentru asta, în opinia mea, ar trebui să se strângă mâinile și să se dea o diplomă. Aici nu se mai ține cont de VAR. Noi plătim sume colosale ca să avem VAR, iar un arbitru nu a ținut cont de VAR. Ar trebui să ne lase. Uite că nu ne lasă. 

La 2-1 am crezut că s-a terminat meciul. Slimani putea să facă 3-1. Când am văzut faza aia, când a fluierat înainte de încheierea fazei… foarte mare greșeală. Se dă penalty acolo. Surpriză mare! Mai mare surpriză decât rezultatul e execuția acelui penalty din prelungiri”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

