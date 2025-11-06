Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat, pe ultima sută de metri. Patronul roș-albaștrilor ajunsese la o înțelegere cu CFR Cluj, însă mutarea nu s-a mai concretizat din cauza salariului uriaș cerut de atacantul român.
Gigi Becali era dispus să plătească o sumă de 4,5 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul a cerut însă un salariu de 60.000 de euro.
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat
Gigi Becali a dezvăluit că era dispus să-i ofere lui Louis Munteanu suma de 45.000 de euro lunar la FCSB. Atacantul nu a fost de acord, iar mutarea a picat. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că vârful câștigă la CFR Cluj 21.000 de euro pe lună.
„Aia cu Louis Munteanu era făcută 99% și pe urmă a căzut, la salariu.
Nu pot să-ți dau mai mult de 30.000, că atât are Tănase. Eu îi dădeam 30.000, iar din prime ajungea la 45.000 din calificări de Europa.
Nu mai are rost să vorbim. La CFR are 21.000 pe lună. Nu este nicio supărare. Orice om poate să zică da sau nu. Poate e mai bine. Mai are doi ani de contract și mi-a zis cineva că el vrea să rămână liber să ia el la semnătură cinci milioane”, a declarat Gigi Becali, după Basel – FCSB 3-1, conform digisport.ro.
