Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat, pe ultima sută de metri. Patronul roș-albaștrilor ajunsese la o înțelegere cu CFR Cluj, însă mutarea nu s-a mai concretizat din cauza salariului uriaș cerut de atacantul român.

Gigi Becali era dispus să plătească o sumă de 4,5 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul a cerut însă un salariu de 60.000 de euro.

Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat

Gigi Becali a dezvăluit că era dispus să-i ofere lui Louis Munteanu suma de 45.000 de euro lunar la FCSB. Atacantul nu a fost de acord, iar mutarea a picat. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că vârful câștigă la CFR Cluj 21.000 de euro pe lună.

„Aia cu Louis Munteanu era făcută 99% și pe urmă a căzut, la salariu.

Nu pot să-ți dau mai mult de 30.000, că atât are Tănase. Eu îi dădeam 30.000, iar din prime ajungea la 45.000 din calificări de Europa.