Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”

Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 22:13

Comentarii
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: Era 99% făcut!”

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat, pe ultima sută de metri. Patronul roș-albaștrilor ajunsese la o înțelegere cu CFR Cluj, însă mutarea nu s-a mai concretizat din cauza salariului uriaș cerut de atacantul român. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali era dispus să plătească o sumă de 4,5 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul a cerut însă un salariu de 60.000 de euro. 

Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat 

Gigi Becali a dezvăluit că era dispus să-i ofere lui Louis Munteanu suma de 45.000 de euro lunar la FCSB. Atacantul nu a fost de acord, iar mutarea a picat. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că vârful câștigă la CFR Cluj 21.000 de euro pe lună. 

Aia cu Louis Munteanu era făcută 99% și pe urmă a căzut, la salariu.  

Nu pot să-ți dau mai mult de 30.000, că atât are Tănase. Eu îi dădeam 30.000, iar din prime ajungea la 45.000 din calificări de Europa. 

Reclamă
Reclamă

Nu mai are rost să vorbim. La CFR are 21.000 pe lună. Nu este nicio supărare. Orice om poate să zică da sau nu. Poate e mai bine. Mai are doi ani de contract și mi-a zis cineva că el vrea să rămână liber să ia el la semnătură cinci milioane”, a declarat Gigi Becali, după Basel – FCSB 3-1, conform digisport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
22:06
“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”
22:05
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1
21:56
Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
21:47
LIVE TEXTRapid Viena – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii caută prima victorie în grupă
21:44
Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League
21:25
Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență