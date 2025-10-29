Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: "Vorbeşte mult / E o veste proastă" - Antena Sport

Mihai Stoica şi Victor Angelescu au avut reacţii împărţite după ce au aflat că Daniel Pancu o va prelua pe CFR Cluj. Oficialul de la FCSB l-a avertizat pe fostul selecţioner U21 de faptul că, uneori, “vorbeşte prea mult”, fapt care i-ar putea dăuna.

Pe de altă parte, Victor Angelescu a transmis că pentru Rapid o veste proastă faptul că Pancu s-a înţeles cu CFR Cluj. Preşedintele giuleştenilor s-a declarat convins de faptul că “Pancone” îi va redresa pe clujeni, aflaţi în prezent pe locul 13 în Liga 1.

Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR

Mihai Stoica a mai declarat că Daniel Pancu ar trebui să-i lase pe conducători să vorbească mai mult despre echipă şi să nu mai preia el acest rol. Oficialul roş-albaştrilor a amintit de anumite declaraţii oferite de fostul selecţioner U21, după ce a rămas liber de contract în vară.

“Țin minte o declarație pe care a făcut-o după ce a plecat de la echipa națională și profilul de club pe care îl prezenta ca potențial angajator nu mi se părea CFR-ul, dar clar că dacă te caută CFR, îți treci în CV că îi antrenezi pe Zouma și Slimani și tot e ceva.

Ca tehnician, cu cât se vorbește mai mult, cu atât îți poți face rău mai mult. Conducătorii pot vorbi, că de aia sunt conducători.