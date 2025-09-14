Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă” - Antena Sport

Metaloglobus a produs surpriza etapei cu numărul 9 din Liga 1. Gruparea nou promovată a scos un rezultat de egalitate din disputa cu CFR Cluj, formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini.
Ambele goluri din acest joc au fost reușite din lovituri de la 11 metri, însă ardelenii au mai beneficiat de încă un penalty, ratat de kosovarul Meriton Korenica.
Mihai Teja acuză arbitrajul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1
Metaloglobus a reușit un rezultat mare în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Formația antrenată de Mihai Teja a scos un punct din disputa cu CFR Cluj, însă bucureștenii au avut și șansa victoriei.
Antrenorul grupării nou promovate a tras concluziile după acest joc și a avut și câteva critici la adresa arbitrajului. De asemenea, acesta a transmis că are nevoie de întăriri pentru a putea ține pasul cu restul echipelor din campionat.
„Un punct de moral, din nou am făcut un meci bun, au fost momente bune în care am dominat adversarul prin posesie. Am stat bine în teren, am avut ocaziile noastre, dar eu cred că jocul mai combinativ l-am avut noi. Ne dorim trei puncte, chiar dacă e început de campionat, dar trebuia să avem mai multe puncte.
Am întâlnit o echipă foarte bună, ce lot au. Au schimbat mult, erau într-o perioadă grea, dar eu mă bucur pentru băieți. Puteam mai mult și cred că vin și punctele până la urmă. Dacă nu luăm jucători să completăm lotul valoric, e greu, ne mișcăm ca broasca țestoasă. Am dat listă cu jucători, dar nu s-au putut aduce din cauza bugetului”.
Mihai Teja: „Cine conduce jocul și când e henț?”
„Dacă nu aducem plus valoare, ne chinuim. Tot timpul vom fi dezamăgiți că se putea mai mult. Am fost fraieri că nu am luat lucrurile din timp ca să putem să schimbăm echipa. Muncim mult, încercăm să stăm bine tactic, am schimbat sisteme, dar îți trebuie să faci diferența. Trebuie să mai vină jucători, nu știu ce putem să mai găsim. Ne-am mișcat destul de greu, suntem cu două puncte după 9 etape, trebuie să te miști în perioada de pregătire ca să poți să faci lucrurile.
La început trebuie să ai prospețime, să fii o echipă bună și să începi foarte bine campionatul. Crește încrederea, atmosfera bună și toată lumea e mulțumită. Mă călesc lucrurile acestea, vreau să demonstrez că și în condiții grele putem face lucruri frumoase. Vedem când tragem linie, unde suntem. Important e că echipa arată bine, am avut evoluții bune și cred că am fost acolo cu toate echipele.
N-am înțeles arbitrajul. Îl întrebam pe asistent cine arbitrează, VAR-ul sau arbitrul? Se întrerupe meciul când are nevoie arbitrul de ajutor sau VAR-ul când vede ceva? Cine conduce jocul și când e henț? Să ne spună și nouă clar niște lucruri. Cine e la centrul e numărul unu. Decizi, mergi mai departe. La Ely Fernandes a fost piciorul cu sânge, putea să fie roșu, nu a dat nici lovitură liberă. Nu se greșește cu rea voință, cu toții greșim..”, a declarat antrenorul celor de la Metaloglobus, potrivit digisport.ro.
