Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă”

Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă”

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 0:21

Comentarii
Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: Ne mișcăm ca broasca țestoasă”

Mihai Teja, antrenor Metaloglobus / SPORT PICTURES

Metaloglobus a produs surpriza etapei cu numărul 9 din Liga 1. Gruparea nou promovată a scos un rezultat de egalitate din disputa cu CFR Cluj, formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele goluri din acest joc au fost reușite din lovituri de la 11 metri, însă ardelenii au mai beneficiat de încă un penalty, ratat de kosovarul Meriton Korenica.

Mihai Teja acuză arbitrajul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1

Metaloglobus a reușit un rezultat mare în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Formația antrenată de Mihai Teja a scos un punct din disputa cu CFR Cluj, însă bucureștenii au avut și șansa victoriei.

Antrenorul grupării nou promovate a tras concluziile după acest joc și a avut și câteva critici la adresa arbitrajului. De asemenea, acesta a transmis că are nevoie de întăriri pentru a putea ține pasul cu restul echipelor din campionat.

„Un punct de moral, din nou am făcut un meci bun, au fost momente bune în care am dominat adversarul prin posesie. Am stat bine în teren, am avut ocaziile noastre, dar eu cred că jocul mai combinativ l-am avut noi. Ne dorim trei puncte, chiar dacă e început de campionat, dar trebuia să avem mai multe puncte.

Reclamă
Reclamă

Am întâlnit o echipă foarte bună, ce lot au. Au schimbat mult, erau într-o perioadă grea, dar eu mă bucur pentru băieți. Puteam mai mult și cred că vin și punctele până la urmă. Dacă nu luăm jucători să completăm lotul valoric, e greu, ne mișcăm ca broasca țestoasă. Am dat listă cu jucători, dar nu s-au putut aduce din cauza bugetului”.

Mihai Teja: „Cine conduce jocul și când e henț?”

„Dacă nu aducem plus valoare, ne chinuim. Tot timpul vom fi dezamăgiți că se putea mai mult. Am fost fraieri că nu am luat lucrurile din timp ca să putem să schimbăm echipa. Muncim mult, încercăm să stăm bine tactic, am schimbat sisteme, dar îți trebuie să faci diferența. Trebuie să mai vină jucători, nu știu ce putem să mai găsim. Ne-am mișcat destul de greu, suntem cu două puncte după 9 etape, trebuie să te miști în perioada de pregătire ca să poți să faci lucrurile. 

La început trebuie să ai prospețime, să fii o echipă bună și să începi foarte bine campionatul. Crește încrederea, atmosfera bună și toată lumea e mulțumită. Mă călesc lucrurile acestea, vreau să demonstrez că și în condiții grele putem face lucruri frumoase. Vedem când tragem linie, unde suntem. Important e că echipa arată bine, am avut evoluții bune și cred că am fost acolo cu toate echipele.

"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
Reclamă

N-am înțeles arbitrajul. Îl întrebam pe asistent cine arbitrează, VAR-ul sau arbitrul? Se întrerupe meciul când are nevoie arbitrul de ajutor sau VAR-ul când vede ceva? Cine conduce jocul și când e henț? Să ne spună și nouă clar niște lucruri. Cine e la centrul e numărul unu. Decizi, mergi mai departe. La Ely Fernandes a fost piciorul cu sânge, putea să fie roșu, nu a dat nici lovitură liberă. Nu se greșește cu rea voință, cu toții greșim..”, a declarat antrenorul celor de la Metaloglobus, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
Observator
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
Fanatik.ro
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
0:01 14 sept.
Andrea Mandorlini a uimit pe toată lumea, după ce CFR s-a încurcat din nou: “Nu e o tragedie”
23:44
Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus
23:29
Metaloglobus – CFR Cluj 1-1. Continuă criza pentru ardeleni! Toate golurile marcate din penalty
23:13
Vladislav Blănuță, tratament “rece” din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: “Nu e prea bine”
22:36
Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut “manita”
22:32
Momente horror în Rapid – SCM Râmnicu Vâlcea! Jucătoarea giuleștencelor a leșinat și a fost dusă la spital
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 4 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 5 FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva” 6 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România