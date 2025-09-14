Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă” - Antena Sport

Metaloglobus a produs surpriza etapei cu numărul 9 din Liga 1. Gruparea nou promovată a scos un rezultat de egalitate din disputa cu CFR Cluj, formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini.

Ambele goluri din acest joc au fost reușite din lovituri de la 11 metri, însă ardelenii au mai beneficiat de încă un penalty, ratat de kosovarul Meriton Korenica.

Mihai Teja acuză arbitrajul după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1

Metaloglobus a reușit un rezultat mare în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Formația antrenată de Mihai Teja a scos un punct din disputa cu CFR Cluj, însă bucureștenii au avut și șansa victoriei.

Antrenorul grupării nou promovate a tras concluziile după acest joc și a avut și câteva critici la adresa arbitrajului. De asemenea, acesta a transmis că are nevoie de întăriri pentru a putea ține pasul cu restul echipelor din campionat.

„Un punct de moral, din nou am făcut un meci bun, au fost momente bune în care am dominat adversarul prin posesie. Am stat bine în teren, am avut ocaziile noastre, dar eu cred că jocul mai combinativ l-am avut noi. Ne dorim trei puncte, chiar dacă e început de campionat, dar trebuia să avem mai multe puncte.