Mirel Rădoi avertizează înaintea meciului cu Metaloglobus: „Sper să fim inspirați” - Antena Sport

La câteva zile după remiza cu Noah, din UEFA Conference League, Universitatea Craiova se pregătește de partida cu Metaloglobus, din Liga 1. Formația nou promovată a produs surpriza sezonului, după ce a învins campioana FCSB.
Mirel Rădoi a prefațat printr-o conferință de presă duelul cu gruparea antrenată de Mihai Teja și a tras un semnal de alarmă înaintea confruntării directe.
Mirel Rădoi: „Nu trecem prin cea mai fericită situație”
Universitatea Craiova vrea să lege al doilea succes consecutiv din campionat. Formația din Bănie va juca împotriva nou promovatei Metaloglobus, echipă care a produs surpriza sezonului de până acum.
La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă, încercând să le explice jucătorilor că adversarul nu trebuie subestimat.
„Nu va fi deloc ușor, va fi o partidă dificilă, sper totuși să fim inspirați în alegerea jucătorilor și să reușim să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte.
Cumva sunt organizați defensiv, închid bine spațiile între compartimente, tranziția la nivel pozitiv este foarte periculoasă, dintre ultimele 12 tranziții au reușit să marcheze 7 goluri. Chiar dacă FCSB la ultima partidă a avut inițiativa și posesia, a avut puține ocazii de a marca.
Poate la ocazia lui Bîrligea, la 1-0, dacă marca și se făcea 2-0 altfel decurgea partida, dar cred că nu este întâmplător că au reușit să câștige, pentru că au știut ceea ce vor la această partidă.
Nu trecem prin cea mai fericită situație în acest moment și din punct de vedere al oboselii, dar și din punct de vedere medical. Așteptăm evaluarea departamentului medical pentru a vedea ce jucători vom lua în lot pentru această partidă”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.
- Scene uluitoare la Oţelul – U Cluj 1-2! Peste 20 de minute de analiză VAR pentru 3 faze
- Oţelul – U Cluj 1-2. Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pentru “şepcile roşii” după cel mai lung meci al sezonului
- Elias Charalambous surprinde înaintea meciului cu UTA! Ce obiectiv și-a propus FCSB: „Trebuie să fiți siguri de asta”
- Mircea Bornescu a explicat ce trebuie să îmbunătățească Ștefan Târnovanu: „Îți pierzi din elan”
- CFR Cluj – Farul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa din Gruia, la primul meci după demiterea lui Mandorlini