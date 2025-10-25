Mirel Rădoi avertizează înaintea meciului cu Metaloglobus: „Sper să fim inspirați” - Antena Sport

La câteva zile după remiza cu Noah, din UEFA Conference League, Universitatea Craiova se pregătește de partida cu Metaloglobus, din Liga 1. Formația nou promovată a produs surpriza sezonului, după ce a învins campioana FCSB.

Mirel Rădoi a prefațat printr-o conferință de presă duelul cu gruparea antrenată de Mihai Teja și a tras un semnal de alarmă înaintea confruntării directe.

Mirel Rădoi: „Nu trecem prin cea mai fericită situație”

Universitatea Craiova vrea să lege al doilea succes consecutiv din campionat. Formația din Bănie va juca împotriva nou promovatei Metaloglobus, echipă care a produs surpriza sezonului de până acum.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă, încercând să le explice jucătorilor că adversarul nu trebuie subestimat.

„Nu va fi deloc ușor, va fi o partidă dificilă, sper totuși să fim inspirați în alegerea jucătorilor și să reușim să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte.