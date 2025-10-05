Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB - Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul - Antena Sport

Mirel Rădoi va face cinci schimbări în echipa de start a Universităţii Craiova pentru derby-ul cu FCSB. Partida “de foc” de pe Arena Naţională se va juca azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Mirel Rădoi a decis să schimbe primul 11 după eşecul suferit de olteni în prima etapă a grupei de Conference League. Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2.
Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova
Concret, faţă de duelul cu polonezii, Mirel Rădoi e decis să-i titularizeze pe Oleksandr Romanchuk, Mihnea Rădulescu, Florin Ştefan, Samuel Teles şi pe Steven Nsimba.
Astfel, Assad Al Hamlawi, Juraj Badelj, Carlos Mora şi Valentin Creţu vor fi înlocuiţi, la fel şi Nicuşor Bancu, cel care este suspendat după cartonaşul roşu văzut în derby-ul din etapa trecută cu Dinamo, încheiat cu scorul de 2-2.
Cum ar putea arăta primul 11 al Universităţii Craiova pentru derby-ul cu FCSB:
- Isenko – Rus, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Ștefan – Baiaram, Nsimba.
Universitatea Craiova a pierdut primul loc după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul. Oltenii au nevoie de un succes pe terenul FCSB-ului pentru a reveni în fotoliul de lider.
De cealaltă parte, şi FCSB are nevoie de victorie, ţinând cont că are doar zece puncte după 12 meciuri disputate. Campioana ocupă locul 11, fiind la o distanţă de 14 puncte faţă de Universitatea Craiova.
Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Universitatea Craiova:
- Târnovanu – Pantea, Popescu, Ngezana, Radunovic – Olaru, Baba, Tănase – Stoian, Bîrligea, Cisotti.
- Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român
- Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
- Marius Şumudică a numit marea schimbare produsă la Rapid, după ce echipa a ajuns pe primul loc: “Faţă de anul trecut…”
- Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru primul 11 al FCSB-ului în derby-ul cu Craiova. Ce se întâmplă cu Adrian Şut
- 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan – “Unicul Căpitan”