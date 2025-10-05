Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB - Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul - Antena Sport

Mirel Rădoi va face cinci schimbări în echipa de start a Universităţii Craiova pentru derby-ul cu FCSB. Partida “de foc” de pe Arena Naţională se va juca azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Mirel Rădoi a decis să schimbe primul 11 după eşecul suferit de olteni în prima etapă a grupei de Conference League. Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow, scor 0-2.

Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Concret, faţă de duelul cu polonezii, Mirel Rădoi e decis să-i titularizeze pe Oleksandr Romanchuk, Mihnea Rădulescu, Florin Ştefan, Samuel Teles şi pe Steven Nsimba.

Astfel, Assad Al Hamlawi, Juraj Badelj, Carlos Mora şi Valentin Creţu vor fi înlocuiţi, la fel şi Nicuşor Bancu, cel care este suspendat după cartonaşul roşu văzut în derby-ul din etapa trecută cu Dinamo, încheiat cu scorul de 2-2.

Cum ar putea arăta primul 11 al Universităţii Craiova pentru derby-ul cu FCSB: