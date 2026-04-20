Mirel Rădoi pleacă acum de la FCSB şi semnează un contract valabil până în 2027

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB, chiar dacă îi promisese naşului Gigi Becali că îl va ajuta până la finalul sezonului din Liga 1. Fostul selecţioner va ajunge la Gaziantep.
Turcii scriu că Mirel va semna un contract valabil până în vara lui 2027 şi că anunţul va fi făcut în scurt timp. Mirel Rădoi se pregătește astfel să-și încheie al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri bifate.
Mirel Rădoi pleacă acum de la FCSB
„Gaziantep îl va instala pe bancă pe Mirel Rădoi. Cine e însă acest antrenor? Rădoi are reputația unui antrenor disciplinat, un foarte bun comunicator. De asemenea, e renumit pentru promovarea tinerilor la echipele sale.
Aceste calități au <<cântărit>> decisiv în alegerea făcută de conducătorii clubului Gaziantep. Odată cu sosirea românului, în Turcia, ultimele detalii legate de semnarea contractului se vor pune la punct foarte repede.
Potrivit surselor din interiorul clubului, Rădoi va semna un contract valabil până în 2027. Anunțul oficial e așteptat, în scurt timp“, a scris presa din Turcia.
La aflarea veştii că Mirel Rădoi ar urma să plece de la FCSB, Gigi Becali a comentat scurt şi nervos, fără să ofere prea multe detalii. “Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”, a spus nervos patronul campioanei.
Mirel Rădoi e așteptat să călătorească în Turcia marți, la o zi după partida roș-albaștrilor. Tot atunci, antrenorul urmează să semneze contractul cu noua echipă.
La Gaziantep, Mirel Rădoi va antrena trei jucători români. Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu evoluează la formația turcă.
