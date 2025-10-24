Mutu îl face praf pe Baiaram, aflat în conflict cu Rădoi: "A jucat 3 meciuri și e Pele?!" - Antena Sport

Închide meniul
Mutu îl face praf pe Baiaram, aflat în conflict cu Rădoi: “A jucat 3 meciuri și e Pele?!”

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 9:57

Adrian Mutu

Baiaram a fost exclus din lot de Mirel Rădoi. Fotbalistul a apărut iniţial pe foaia de joc ca fiind rezervă, dar a urmărit meciul din etapa a doua a grupei principale Conference League din tribune. Jucătorul oltenilor nu a primit bine vestea că nu va începe din primul minut partida de pe Ion Oblemenco, motiv pentru care Mirel Rădoi a decis să îl lase în afara lotului, din cauza reacției sale. Şi Adi Mutu a comentat incidentul şi crede că Mirel Rădoi a luat decizia corectă.

“I-am dat dreptate 100% lui Mirel Rădoi în situația cu Baiaram. E un proces de creștere pentru Baiaram. A jucat 3 meciuri și e Pele?! Zi-mi tu mie când a jucat Baiaram? A început sezonul foarte bine, OK, dar apoi? Nu mai alergi, nu-ți mai ții poziția, nu mai faci ce trebuie, nu mai respecți ideile lui Rădoi? Fotbalul nu e tenis. Dacă eu sunt bun – nu e suficient. Poți da două goluri, dar dacă iei trei? Oricum, dau eu singur două-trei goluri, îi driblez pe toți? Sau îmi aduc mingi băieții care cară pianul – cum zicem noi – aleargă, bagă alunecări, recuperează, dau assisturi. E un sport de echipă, fiecare are nevoie de fiecare. În teren trebuie să fie o familie. În rest, nu trebuie să fii prieten. Baiaram e cireașa de pe tort, jucătorul care îți face diferența. Dar tu, pe termen lung, dacă vrei campionatul, ai nevoie de 20 de gladiatori, nu doar de unul. Degeaba ești tu bun dacă nu te susțin ceilalți 10 din spate”, a declarat Mutu, pentru gsp.ro.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține primul succes din actuala ediție de UEFA Conference League. Oltenii au scos doar un rezultat de egalitate din disputa cu Noah, iar prestația echipei din Liga 1 a fost una modestă.

Mirel Rădoi, discurs dur la adresa lui Ștefan Baiaram: “E treaba lui, nu e problema mea”

Din punctul de vedere al lui Mirel Rădoi, lucrurile sunt simple, iar antrenorul a anunțat că Baiaram nu trebuie să primească explicații și că trebuie să accepte deciziile sale:

“Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat decizia de a nu fi titular. La inspecția terenului, a fost nervos și am decis să nu ia vreun cartonaș. E treaba lui, nu e problema mea. Când a avut această reacție, eu nu pot să îi dau explicații. Trebuie să accepte decizia antrenorului.

Lucrurile sunt simple, i-am spus după reacție că nu o să mai facă parte din lot la această partidă. Asta depinde de el. E un jucător important, dar depinde de el dacă acceptă sau nu alegerile. Trebuie să se antreneze la fel zi de zi. În ultima etapă a ieșit în minutul 70 cu crampe, ceea ce la vârsta asta…”, a spus Rădoi.

